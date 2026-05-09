Праздник со слезами на глазах: 9 Мая под мирным небом тысячи белорусов спели гимн Победы

В Минске кульминацией 9 Мая стала акция "Споем "День Победы" вместе!", в которой на площадке у Дворца спорта приняли участие тысячи белорусов. Этот трепетный момент ярко подчеркнул единение всего народа. И именно национальное единство стало важным импульсом, который 81 год тому назад помог нам добиться Великой Победы.

Финал праздничного вечера - исполнение в унисон знаменитой композиции, ставшей гимном тех дней.

В каждом слове песни "День Победы" композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова дух великого советского народа. Дух белорусов, которые первыми приняли на себя тяжелый удар врага. Уже десятки лет это гимн тех дней, которые принесли радость со слезами на глазах.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси

Жанет, заслуженная артистка Беларуси: "Для меня всегда этот праздник был очень важным. Я дочь офицера, военного, летчика. И как только я пошла в школу в первый класс, я сразу записалась в барабанщики, потому что я понимала, что я хочу вместе с папой идти на параде. Это была такая гордость, такая ответственность. Этот день мы должны проводить все вместе, потому что в такие дни мы особенно сильно и особенно остро чувствуем, что мы одна нация. Мы - белорусы".

В праздничный день площадка Дворца спорта была заполнена людьми, которые понимают ценность мирного неба и чувствуют песни военных лет как что-то личное.

Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси, телеведущая

Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси, телеведущая: "Мы очень благодарны земле белорусской, так густо политой кровью, и многострадальному народу за ту память, которую они трепетно хранят. Мы были и в Брестской крепости, и в Пинске, побывали на многих мемориальных комплексах. Низкий поклон белорусскому народу".