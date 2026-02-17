Праздник весны: в Институте Конфуция БНТУ проходит белорусский марафон китайской культуры

Праздник весны в Китае по традиции масштабно и ярко встречают в кругу семьи. К колоритному торжеству приобщаются и белорусы. Для ценителей культуры Поднебесной в Институте Конфуция БНТУ подготовили недельный марафон интерактива: чайная церемония, основы каллиграфии, роспись аутентичных масок, плетение китайских узлов.

Институт Конфуция БНТУ - первый в мире с научно-технической спецификой, основанный в 2014 году. Здесь преподают китайский язык, живопись и каллиграфию, а также погружают в культуру и традиции Поднебесной. К Празднику весны посвятили недельный марафон мастер-классов и выставок.

Владимир Клеенков, директор Института Конфуция БНТУ:

"Граждане равняются на лидеров наших стран. Прежде чем познать народ, нужно познать культуру. У Института есть 12 учебных пунктов - в Минске и за его пределами. В течение года проходит обучение 2,5 тыс. человек".

Чуньцзе или Праздник весны - названия торжества, знаменующего начало лунного календаря. Каждый сезон дата меняется. В этот раз новый год наступил в ночь на 17 февраля. Время накануне и после - особый период в Китае. С ним связано множество традиций, легенд и обрядов.

Иероглиф с пожеланием пишут черной тушью на красных квадратиках бумаги (это главный цвет новогоднего праздника). Фон для такого искусства тоже со смыслом - золотой нитью за счастьем следует дракон.

Для праздника с колоритом в учебном заведении есть все необходимое: от национального наряда до чайной церемонии.

Акэбота Мадинияти, преподаватель Института Конфуция БНТУ:

"Чайная церемония имеет историю в 5 тыс. лет. Это не просто приготовление чая, а способ замедлиться и услышать себя".

Для учеников 18-й гимназии культура Китая знакома с 3 класса. Они изучают и язык, и традиции Поднебесной, расширяют кругозор как на фестивалях в Верхнем городе, так и в Институте Конфуция БНТУ.

Валерия Слепнева, учащаяся гимназии № 18 г. Минска:

"Учусь я в 8-м классе. Китайский язык выбрала, потому что мне очень интересна культура Китая и язык сам по себе очень мелодичный. Поздравляю всех с Праздником весны!"