Празднование Воскресения Христова: у православных верующих началась Светлая седмица
Автор:Редакция news.by
Сегодня у православных началась Светлая седмица - площади у храмов зазвучат колоколами. Всю неделю будут открыты Царские врата.
12 апреля пасхальные богослужения прошли по всей стране. Прихожан принимали свыше тысячи приходов Беларуси. Главную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. К Пасхе в столицу доставлен и Благодатный огонь из Иерусалима.
Празднование Пасхи продолжится до Вознесения Господня - в память о 40-дневном пребывании воскресшего Христа со своими учениками.