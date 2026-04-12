Празднование Воскресения Христова: у православных верующих началась Светлая седмица

Сегодня у православных началась Светлая седмица - площади у храмов зазвучат колоколами. Всю неделю будут открыты Царские врата.

12 апреля пасхальные богослужения прошли по всей стране. Прихожан принимали свыше тысячи приходов Беларуси. Главную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. К Пасхе в столицу доставлен и Благодатный огонь из Иерусалима.

Празднование Пасхи продолжится до Вознесения Господня - в память о 40-дневном пребывании воскресшего Христа со своими учениками.

