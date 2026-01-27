Предабортное консультирование и запрет для частных центров: как в Беларуси меняют подход к абортам

В Беларуси на повестке - вопрос о запрете абортов в частных медицинских учреждениях. Инициатива нашла отражение в проекте нового Кодекса о здравоохранении.

Об этом не принято говорить на широкую аудиторию и делиться с окружающими. Финансовые трудности, отсутствие жилья или "мы не планировали" - это те причины, которые чаще всего звучат в кабинетах у гинеколога.

Не всегда эти аргументы объективны, но это понимаешь не сразу, признается Александра, которая знает об этом не понаслышке. Поэтому, рассказав свою историю, надеется, что такой шаг поможет другим найти в себе силы сделать правильный выбор.

"Мне тогда было 24 года, когда я узнала, что беременна. В целом не поддержали ни молодой человек, ни родители. Такое сильное давление было, да и я к тому же росла без отца, такой жизни для своего ребенка не хотела. На тот момент подумала, что единственное решение - это аборт. За несколько часов до процедуры я решила, что я все-таки откажусь от нее, сейчас моему Матвею полгода, и я совсем об этом не жалею. Очень рада и вообще не представляю жизни без него", - поделилась женщина.

девушка, отказавшаяся делать аборт, сидит спиной к камере

И таких женщин, которые, отбросив эмоции, принимают верное решение, немало. С этой целью в Беларуси введена практика обязательного предабортного консультирования. Задача врача - объяснить все возможные последствия для здоровья, а психолога - найти ключ к душе человека.

"Девушки рассказывают о своих трудностях, из-за чего они хотят прервать беременность. На втором этапе консультаций они могут прийти со своим молодым человеком, мужем", - рассказала психолог Логойской центральной районной больницы Анна Ковзан.

психолог Логойской центральной районной больницы Анна Ковзан

"После психолога есть три дня тишины, то есть это три дня, которые даются для окончательного принятия решения. Бесплодия, конечно, после прерывания беременности меньше, но опять же мы обязательно озвучиваем любой пациентке о том, что такое может быть. Готова ли она к принятию такого выбора, что в последующем беременность может не наступить и придется воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями?" - отметила акушер-гинеколог Логойской центральной районной больницы Ирина Савчук.

акушер-гинеколог Логойской центральной районной больницы Ирина Савчук

И здесь нет готовых шаблонов - к каждой в этом кабинете подход индивидуальный. Логойск признан специалистами городом без абортов, именно здесь несколько лет назад медики центральной больницы решили не проводить прерывание беременности по немедицинским показаниям. Шаг смелый, но только за прошлый год порядка семи женщин сохранили жизнь своему будущему ребенку.

Больница сотрудничает и с Белорусской православной церковью. В учреждении была открыта специальная комната, где пациентка может побыть наедине со своими мыслями и, возможно, изменить их. Ведь главное - не заставить сохранить беременность или отговорить женщину от аборта, а сделать так, чтобы она свое решение приняла осознанно.

специальная комната в Логойской больнице

Сейчас же ведется работа над тем, чтобы запретить проведение абортов в частных центрах. Такая норма включена в проект Кодекса о здравоохранении.

Предабортное консультирование, по статистике, в государственных медучреждениях проводится эффективнее, чем в частных клиниках. Первый этап у гинеколога - это консультация, УЗИ и мазки. Вы сдаете у нас анализы, проходите терапевта, психолога два раза. Второй этап у гинеколога с таблетками не ранее чем через три дня.

Факт Так, после консультации в коммерческих центрах 20 % женщин меняют свое решение, тогда как в государственных этот показатель достигает 40 %.

О том, чтобы запретить аборты полностью, речи не идет, ведь по стандартам Всемирной организации здравоохранения и международному праву у женщины должен быть выбор стать мамой или нет. Хотя во многих странах ужесточается практика не делать аборты без серьезных медицинских показаний.

"В Европейском союзе почти каждая страна легализовала аборты по желанию или по широким социальным основаниям, Польша и Мальта являются исключениями. Они ввели довольно жесткие законы об абортах. Мальта ввела полный запрет на аборты даже при угрозе здоровью женщины. Польша, в свою очередь, после 2020 года ввела запрет на аборты женщинам с патологией плода", - рассказала блогер Ольга Самуль.

блогер Ольга Самуль