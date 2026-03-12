Преданность делу и любовь к малой родине - потомственные хлеборобы удостоены госнаград

Заслуженные награды и почет тем белорусам, кто многие годы честно трудится на благо страны и остается верным профессии.

Указом Президента № 32 представители различных сфер удостоены госнаград. Братья Виктор и Николай Ситько и Сергей Янучок - представители одного коллектива сельхозпредприятия "Кухчицы". Коллеги удостоены медали "За трудовые заслуги".

На юге Минской области в Клецком районе находятся широкие урожайные поля сельхозпредприятия "Кухчицы". 86 лет здесь берегут любовь к родной земле, чтут агротрадиции и технологии. В коллективе работает более 200 человек, среди которых трудовые династии и рекордсмены страны.

Виктор и Николай Ситько воплощают сплоченность семьи. Сергей Янучок - надежность, без которой не бывает урожайной победы. Десятки лет хлеборобы укрепляют продовольственный фундамент страны.

Братья Ситько - потомственные хлеборобы, чья закалка началась в родительском доме. В многодетной семье каждый ребенок - это и помощник, и будущая опора. Труд для них - образ жизни.

Николай Ситько, механизатор ОАО "Кухчицы":

"Мы с братом с 12 лет в колхозе работаем. Когда еще в школе учились, ходили на подработку на фермы. Коров пасли, телят смотрели. Мать работала на ферме, мы постоянно приходили, помогали. И с отцом на тракторе с 14 лет помогали. В школе получили удостоверение тракториста. С армии сразу же пошли в сельское хозяйство".

Более полувека профессионального опыта на двоих. С преданностью одному предприятию - "Кухчицы". Механизаторы-универсалы управляются с любой техникой, будь-то комбайн в разгар жатвы, ремонт агрегатов на мехдворе или энергонасыщенный трактор во время весеннего сева.

Тракторист-машинист ОАО "Кухчицы" Виктор Ситько показал поля, засеянные рапсом и опытным взглядом оценил, что культура перезимовала хорошо.

Николай и Виктор Ситько - не только герои жатвы, но и отцы-герои. У каждого - многодетные семьи. Их авторитет помог старшим сыновьям в выборе профессии. Значит, агродинастия будет продолжаться.

"Желание и тяга к работе есть. Тоже на трактористов учатся, категории получают. Старший сын уже придет на практику механизатором", - рассказал Николай Ситько.

Труд и любовь к земле объединяют и роднят по духу. Сергей Янучок - механизатор с 24-летним стажем. На мехдворе он сегодня так же точен, как в разгар жатвы, ведь для него исправная техника - не просто залог агроуспехов, а дело чести.

Сергей Янучок, механизатор ОАО "Кухчицы":

"Отец и дядя работали на тракторах. И я с 6 лет знаком с техникой, полюбил технику и работаю. В 2020 году занял 2-е место в области по намолоту зерна. Три года подряд занимал второе место в области. В поле люблю работать: вспашка, подкормка или сев кукурузы. Свою работу я люблю - мне все нравится".