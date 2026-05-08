3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
Председатель БСЖ Шпилевская: Пока мы помним 9 Мая, нация будет жива
Бережно пронеся историю сквозь года, Беларусь готовится отметить годовщину героической Победы. Она далась тяжело, через боль и героизм, страна потеряла каждого третьего, но не сломилась.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "МИР" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
"9 Мая - это важная дата в жизни каждого белоруса и каждой белорусской семьи, потому что пока в нас живо 9 Мая, пока мы чувствуем себя поколением победителей, понимаем, что это для нас такое, помним, какие потери понесла наша страна, помним каждого белоруса и говорим о генотипе белорусского народа. Пока мы говорим о каждом, кто погиб, защищая эту землю, будет жива нация, будет жива память, будут подрастать на этом наши дети. И это тоже очень важно, потому что те, кто это помнит, не даст возможности допустить подобных историй дальше".
Фото: БЕЛТА