Председатель Гродненского общественного объединения грузин: Беларусь - наш второй дом

Одной из ярких площадок фестиваля национальных культур в Гродно стало грузинское подворье, где гости могут ознакомиться с традициями, кухней и культурой Грузии. Грузинское подворье на фестивале встречает посетителей танцами, песнями и национальными угощениями. В меню представлены традиционные блюда: чахохбили, чурчхела, а также грузинские вина.

Грузинская община в Гродно насчитывает около 40 человек. Многие из них живут в Беларуси уже 30 лет. Как отметила председатель Гродненского общественного объединения грузин Софико Каландия, община сохраняет тесную связь. Участники вместе отмечают праздники, такие как Новый год, Рождество и Пасха, поддерживая традиции своей родины.

"Когда мы встречаемся, вспоминаем нашу красивую, прекрасную маленькую родину. Даже находясь вдалеке от нее, мы сохраняем свои традицию и культуру. Также мы стараемся передать белорусскому народу ту частицу Грузии, которая есть в наших душах", - отметила Софико Каландия.