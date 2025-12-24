Председатель КГБ доложил Президенту о деятельности внешней разведки и контрразведки Беларуси

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b1df5a9-1908-4c67-83e6-1fd396ae4845/conversions/a6c029c7-154a-4215-93f3-d2008dfc5fdf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b1df5a9-1908-4c67-83e6-1fd396ae4845/conversions/a6c029c7-154a-4215-93f3-d2008dfc5fdf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b1df5a9-1908-4c67-83e6-1fd396ae4845/conversions/a6c029c7-154a-4215-93f3-d2008dfc5fdf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b1df5a9-1908-4c67-83e6-1fd396ae4845/conversions/a6c029c7-154a-4215-93f3-d2008dfc5fdf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель представил Президенту Беларуси Александру Лукашенко детальный доклад о деятельности внешней разведки и контрразведки в условиях сложной международной обстановки. В центре внимания - противодействие планам по изменению конституционного строя в стране и масштабной работе иностранных спецслужб. Подробности смотрите в проекте "Президентская среда".

"Сегодня состоялся достаточно подробный доклад главе государства по всем вопросам работы Комитета госбезопасности об обстановке, непростой обстановке, складывающейся как вокруг нашей страны, так и в отдельных регионах мира", - заявил председатель КГБ.

По его словам, перед спецслужбами стоят задачи по выявлению потенциальных угроз национальным интересам: "Конечно, где мы видим свои жизненно важные национальные интересы или где формируются потенциальные угрозы для нашего государства, там присутствует наша внешняя разведка". Особое внимание сейчас уделяется военной активности сопредельных государств. "Мы видим, как наращиваются оборонные бюджеты, как совершенствуется инфраструктура потенциальных театров военных действий. Мы видим также, что абсолютно нет оснований для таких мер. И это нас настораживает. Это дополнительная задача для внешней разведки - вскрывать реальные планы в отношении нашей страны", - отметил Иван Тертель.

Кроме того, отметил председатель КГБ, внешняя разведка докладывает главе государства по поводу возможных агрессивных устремлений в отношении Беларуси. "Я хотел бы констатировать на основании документальных материалов, которые докладываются главе государства и на основании которых принимаются решения, что долгосрочные планы наших противников не поменялись. Это геополитический передел в регионе и сопутствующие цели - смена конституционного строя в Беларуси", - подчеркнул он.

В сфере контрразведки зафиксирована серьезная активизация разведывательно-подрывной деятельности в отношении Беларуси. "Практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил мониторят ситуацию на нашей территории, фотографируют и снимают. Анализируют не только работу железнодорожного транспорта, логистики, каких-то объектов оборонного значения, но и просто предприятий, например, МАЗ и БЕЛАЗ", - заявил Иван Тертель.

Активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Как отметил председатель КГБ, в этом году контрразведка выявила и ликвидировала расширенную, разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая при содействии определенных лиц работала на территории Беларуси. Речь идет об установке технических средств, которые позволяли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации.