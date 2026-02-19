3.74 BYN
Председатель Конституционного суда встретился со студентами БГУИР
Сильная армия - это в первую очередь не механизм устрашения противника, а щит суверенитета страны. Такое мнение высказали 19 февраля на встрече председателя Конституционного суда Беларуси со студентами и преподавателями БГУИР. Она прошла в рамках Единого дня информирования под темой "Оборонительная мощь белорусской армии и патриотизм в современных условиях".
Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси: "Айтишники точно такие же люди. Они точно так же живут в социуме, их точно так же волнуют все те вопросы, которые являются актуальными для всех нас, вне зависимости от нашей профессиональной принадлежности. Но самое главное, я думаю, что их волнует именно тот уровень благополучия, который есть сегодня в обществе, гражданского согласия, которое позволяет им максимально самореализоваться и быть успешным в своей профессии".
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: "Мы, формируя программу патриотического воспитания, стараемся, чтобы проходило это чувство через многие плоскости. Это плоскость малой родины, семьи, профессионализма и очень важный элемент ответственности инженера за те разработки, которые он совершает".
Такие встречи сегодня проходят по всей стране. Особое внимание в ходе общения с белорусами уделяют вкладу белорусского общества, включая подрастающее поколение, в укрепление обороноспособности страны и сохранение мирного неба над Беларусью.