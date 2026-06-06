Председатель Нацассамблеи парламента Зимбабве: Белорусы - теплые и гостеприимные люди

Есть ли у зимбабвийцев интерес к поездкам в Беларусь, рассказал председатель Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве Джейкоб Френсис Нзвидамилимо Муденда в "Актуальном интервью".

"Нам нужно проделать большую работу по маркетингу с обеих сторон. Мы должны активно продвигать информацию для зимбабвийцев о туристических достопримечательностях Беларуси, например, о Брестской крепости, площади Победы в Минске. Это знаковые места, исторические и культурные наследия. Они вдохновляют людей, стремящихся определять свое будущее и защищать суверенитет. Необходимо рекламировать такие центры", - выразил мысль собеседник.

Джейкоб Френсис Нзвидамилимо Муденда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/561d3d79-1fb7-429e-8ed3-aa6f5f4b13c4/conversions/5f854f28-05d6-4b49-837d-27cacd5349d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/561d3d79-1fb7-429e-8ed3-aa6f5f4b13c4/conversions/5f854f28-05d6-4b49-837d-27cacd5349d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/561d3d79-1fb7-429e-8ed3-aa6f5f4b13c4/conversions/5f854f28-05d6-4b49-837d-27cacd5349d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/561d3d79-1fb7-429e-8ed3-aa6f5f4b13c4/conversions/5f854f28-05d6-4b49-837d-27cacd5349d6-xl-___webp_1920.webp 1920w Джейкоб Френсис Нзвидамилимо Муденда

Что касается Зимбабве, то в стране есть водопад Виктория (одно из семи чудес света), руины Великого Зимбабве и наскальные рисунки недалеко от города Булавайо. Кстати, первая леди Зимбабве является покровителем продвижения туризма, особенно гастрономического.

Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве считает, что Беларусь и Зимбабве объединяет принцип самоопределения. Беларусь боролась за звание быть республикой, а Зимбабве сражалось в освободительной борьбе независимость и свободу от колониальных хозяев, угнетавших страну почти 90 лет. "Зимбабве смогло подняться, дать отпор и заявить о своей идентичности и суверенитете. Поэтому это наш общий исторический опыт, который нужно беречь, и не забывать, откуда мы пришли как две республики", - уверенно сказал он.

Белорусы - теплые и гостеприимные. Это первый признак культурного народа.