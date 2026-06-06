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Председатель Нацассамблеи парламента Зимбабве: Белорусы - теплые и гостеприимные люди
Есть ли у зимбабвийцев интерес к поездкам в Беларусь, рассказал председатель Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве Джейкоб Френсис Нзвидамилимо Муденда в "Актуальном интервью".
"Нам нужно проделать большую работу по маркетингу с обеих сторон. Мы должны активно продвигать информацию для зимбабвийцев о туристических достопримечательностях Беларуси, например, о Брестской крепости, площади Победы в Минске. Это знаковые места, исторические и культурные наследия. Они вдохновляют людей, стремящихся определять свое будущее и защищать суверенитет. Необходимо рекламировать такие центры", - выразил мысль собеседник.
Что касается Зимбабве, то в стране есть водопад Виктория (одно из семи чудес света), руины Великого Зимбабве и наскальные рисунки недалеко от города Булавайо. Кстати, первая леди Зимбабве является покровителем продвижения туризма, особенно гастрономического.
Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве считает, что Беларусь и Зимбабве объединяет принцип самоопределения. Беларусь боролась за звание быть республикой, а Зимбабве сражалось в освободительной борьбе независимость и свободу от колониальных хозяев, угнетавших страну почти 90 лет. "Зимбабве смогло подняться, дать отпор и заявить о своей идентичности и суверенитете. Поэтому это наш общий исторический опыт, который нужно беречь, и не забывать, откуда мы пришли как две республики", - уверенно сказал он.
Белорусы - теплые и гостеприимные. Это первый признак культурного народа.
"Зимбабвийцы тоже являются теплыми людьми и всегда гостеприимными. Кстати, в Зимбабве есть университет, специализирующийся на сохранении культурного наследия. Это Университет Великого Зимбабве. А еще у нас есть министерство, которое продвигает наше культурное наследие, включая и язык. Если мы не будем этого делать, можем потерять красоту наших языков под влиянием извне", - подытожил Джейкоб Френсис Нзвидамилимо Муденда.