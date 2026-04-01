Председатель совета КПБ Алексей Камай отмечает 90-летие

1 апреля свой юбилей отмечает председатель совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Степанович Камай.

С юбилеем госдеятеля поздравил Президент. Александр Лукашенко поблагодарил Алексея Камая за вклад в развитие страны и преданность Родине. Глава государства особо отметил его высочайший профессионализм. В своем поздравительном адресе белорусский лидер пожелал юбиляру крепкого здоровья, мира, бодрости духа и неиссякаемой энергии.

К теплым словам присоединились и его коллеги. Церемония чествования юбиляра прошла в Палате представителей.

Пример верности и служению белорусскому народу, пример для подражания, выдающийся политический деятель, человек с большой буквы, человек-эпоха - все это про Алексея Степановича Камая. 1 апреля он отмечает свой юбилей - 90 лет!

И как отметил Президент, жизненный путь Алексея Степановича является примером верности идеалам народовластия, добра, справедливости и беззаветного служения стране. Он стоял у истоков белорусского парламентаризма. Алексей Степанович прошел путь от обычного механизатора до руководящей должности. Заслуженный пенсионер, почетный гражданин Краснопольского и Быховского районов, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден многочисленными правительственными наградами. Об этом человеке можно говорить много.

1 апреля в Палате представителей прошло чествование юбиляра. Ему выразили слова благодарности и поздравления депутаты Национального собрания Беларуси, политические деятели. Также в дополнение памятные подарки.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Алексей Степанович на протяжении всей жизни внес большой вклад в развитие Могилевской и Гомельской областей. Где бы он ни работал, то ли это сельскохозяйственное направление деятельности, комсомольская работа, он всегда подходит к делу очень ответственно и решительно, принимая определенные решения. В 1986 году, когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, он работал первым секретарем Гомельского обкома. Именно тогда на его плечах лежало принятие быстрых и четких решений".

"Лично Алексею Степановичу приходилось принимать решения, не дожидаясь никаких там санкций, указаний из центра, из Москвы, принимать решение об эвакуации людей из эпицентра катастрофы. Естественно, тогда он не задумывался о том, какие последствия могут быть у него лично, в том числе как у действующего управленца. Он думал о судьбах, наверное, десяток тысяч, а может и сотни тысяч людей", - отметил Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси.

Алексей Камай, председатель совета Коммунистической партии Беларуси:

"Чернобыль - это только можно сказать, а надо все это видеть. Когда 8 дней не принято в Союзе постановление, надо все было спасти. Одно великое чувство исполненного долга, а все остальное - это жизнь. Долг, который был на мне, я его исполнил".