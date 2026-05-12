Представить историю без искажений и стереотипов: в Минске презентовали четырехтомник о Беларуси

В Минске презентовали четырехтомник о Беларуси. Его уже называют одним из крупнейших современных издательских проектов. Информация в книгах лаконичная, визуально насыщенная и понятна читателю. На это авторы сделали особый акцент.

Главная идея проекта - рассказать о Беларуси комплексно и доступно прежде всего для зарубежной аудитории. Как отмечали спикеры, четырехтомник изначально создавался для дипломатических представительств, международных площадок и иностранных делегаций, чтобы сформировать объективное представление о стране. При этом авторы подчеркивают, что это не просто книги по истории, а попытка показать белорусскую государственность, культуру, современное развитие и национальный характер через реальные факты и документы. Ведь сегодня особенно важно говорить о Беларуси собственным голосом в условиях информационного давления и большого количества недостоверной информации.

четырехтомник о Беларуси

Работа над четырехтомником объединила историков, дипломатов, издателей, архивистов и представителей государственных органов. Большое внимание уделили визуальному оформлению - в книгах собраны архивные фотографии, карты и редкие иллюстрации. Отдельный том посвящен расследованию геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Именно эта книга сейчас пользуется наибольшим спросом.

Дмитрий Януш

Дмитрий Януш, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Представленное издание основано на серии книг, которые Генеральная прокуратура издавала до этого. Это было 5 книг из серии "Геноцид белорусского народа", в которой были отражены самые разные аспекты последствий, которые имели место в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о карательных акциях, а также о местах уничтожения граждан. В новом издании значительное внимание уделено сожженным деревням, депортации населения за пределы Советского Союза. Оценены экономические и иные последствия этого явления для белорусского государства. Приводится актуальная статистика по самым значимым позициям".