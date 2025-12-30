3.72 BYN
Представители Белорусской федерации футбола заглянули с подарками минский детский дом № 5
Автор:Редакция news.by
Благотворительный марафон "Наши дети" продолжает дарить счастье маленьким белорусам. На этот раз праздник заглянул в минский детский дом № 5. В гостях у воспитанников побывали представители Белорусской федерации футбола. И, конечно, не с пустыми руками - они привезли сладкие подарки, мячи и еще много полезных презентов. Кульминацией встречи по традиции стало новогоднее представление.
Марафон добра продолжает свое путешествие по стране. Праздник заглянет в интернаты, дома семейного типа. Всего планируется охватить свыше миллиона ребят.