Представители Миноблисполкома трудились на строящейся школе в Прилуках

Новые объекты образования - это инвестиции в будущее наших детей. А значит, это должны быть современные и многофункциональные здания.

18 апреля руководство центрального региона трудится в агрогородке Прилуки Минского района, где возводят школу.

Строительство школы в агрогородке Прилуки

18 апреля в Прилуках трудится команда Миноблисполкома. Объект значимый и солидный, а объем работы - большой. Сама школа готова уже на 85 %. Это будет 4-этажное здание, которое рассчитано на 1 020 мест. А рядом разместится стадион с тренажерами.

Школа примет своих учеников уже 1 сентября. Кажется, что до Дня знаний еще далеко, но, кроме строительства, нужно вывозить мусор и благоустраивать территорию. Именно этим сегодня и занималась команда Алексея Кушнаренко. По словам сотрудников Миноблисполкома, потрудиться ради будущего детей самого населенного в стране пристоличного региона - большая честь и ответственность.