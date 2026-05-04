Представительницы управления Следственного комитета примут участие в параде Победы в Могилеве

По традиции праздничные шествия в День Победы объединят в Беларуси людей разных возрастов. В Могилеве участниками торжества станут и представительницы управления Следственного комитета. Женская "коробка" пройдет по улицам праздничного города, три десятка служащих украсят расчет.

"Для нас это огромная честь, а также в связи с тем, что этот год признан Годом белорусской женщины, для нас это огромный стимул и символ признания нашего вклада в развитие государства", - отметила старший следователь Могилевского межрайонного отдела СК Беларуси Анна Добрых.

"Участие в параде ответственно и очень почетно. В первую очередь это дань уважения нашим предкам за подвиг, за мирное небо над головой. И мы, девушки, стоим рядом с мужчинами и плечом к плечу готовы нести службу", - сказала главный инспектор управления кадров и идеологической работы УСК Беларуси по Могилевской области Юлия Лаппо.