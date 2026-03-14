Предупреждение, штраф, блокировка аккаунта: ГАИ напоминает о правилах использования СПМ
Сегодня, 15 марта, в столице официально стартует сезон проката средств персональной мобильности. На улицах можно будет арендовать более 15 тыс. электросамокатов и велосипедов.
Еще в сентябре 2025 года в Правила дорожного движения внесли изменения: на пешеходных переходах необходимо спешиваться. А с началом этого сезона ужесточились и требования к совместным поездкам на одном самокате. Нарушителей ждет сначала предупреждение, затем штраф, а в итоге - полная блокировка аккаунта.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "За совершение грубых правонарушений - таких как использование устройств в тандеме, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по проезжей части или отказ спешиваться - предусмотрены меры ответственности. Мы выявляем их с помощью Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также путем мониторинга интернет-ресурсов и социальных сетей".
Нововведением этого сезона стали отдельные парковочные места. Кикшеринговые компании обязаны создать специальные зоны парковки: завершить поездку вне таких точек будет невозможно. Помимо этого, запрещено оставлять электросамокаты на территории учреждений образования, в парках и скверах, возле станций метро и в местах массовых мероприятий.