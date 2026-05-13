Премьер-министр проверил ход строительства нового цеха на Светлогорском ЦКК

Сильные регионы - один из основных акцентов на пятилетку. И здесь большая роль у наших промышленных предприятий. Как неоднократно отмечал Президент, важны не только рабочие места, но и продукция импортозамещающая и экспортно ориентированная.

Один из примеров - Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Сегодня перед предприятием стоит ряд важных задач. Например, глубокая переработка древесины и диверсификация рынков сбыта. Задача - обеспечить устойчивую и бесперебойную работу.

13 мая об этом говорили во время рабочей поездки премьер-министра. Сделать очередной шаг в развитии поможет запуск нового цеха. Какова строительная готовность, тоже проверили.

Светлогорский ЦКК называют одним из самых масштабных инвестпроектов в истории суверенной Беларуси, наряду, например, с белорусской АЭС или БНБК под Минском.

Действительно, в своей сфере эти технологии - это просто космос. Задача, чтобы этот самый космос приносил хороший эффект для бюджета. На первый план выходит устойчивая работа предприятия. Все это наша экономическая и даже национальная безопасность.

Новая промышленная история Светлогорского ЦКК началась в феврале 2020-го. Тогда Президент запустил линию по производству беленой целлюлозы. Раньше ее завозили из-за границы (валюта просто утекала из страны).

Но 6 лет назад сделали огромный шаг в сторону импортозамещения, уже тогда в силе был тренд на свое. Ценное сырье для всей бумажной промышленности теперь делаем сами.

Александр Пшенный, председатель концерна "Беллесбумпром":

"Светлогорский ЦКК - это вообще уникальное предприятие для Республики Беларусь. Это единственное предприятие, которое производит целлюлозу. Является эксклюзивным поставщиком целлюлозы для нашего второго крупнейшего предприятия в концерне - Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". А помимо этого поставляет еще 9 предприятиям нашей страны: 5 концерновских и 4 частных. 50 % всей выпускаемой целлюлозы перерабатывается в Республике Беларусь в продукты с высокой добавленной стоимостью, которая востребована в стране".

Развитие предприятия пришлось на не самое простое время. Тут можно вспомнить и внешние условия, и динамику цен на рынке. Но это не должно мешать устойчивой работе - посыл Президента, который важно постоянно помнить промышленникам.

Президент о работе Светлогорского ЦКК

Говорили об этом и неделю назад на совещании с Совмином. Одним из вопросов в повестке были платежи в фонд национального развития. Как будет действовать Светлогорский комбинат?

"Грубо говоря, они должны заплатить налог - мы с них не берем. Они за счет этого налога, который должно платить предприятие, будут погашать свои обязательства. При этом правительство и Комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. Т. е. фактически денег нет живых", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко попросил вице-премьера Виктора Каранкевича доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. "Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается?" - спросил белорусский лидер.

Оперативно решить ряд вопросов

И вот 13 мая руководитель предприятия докладывал о производстве и главное - продажах. ЦКК закрывает потребности наших производителей и зарабатывает на экспорте - основные клиенты это Россия и Китай. Как оставаться конкурентными на мировом рынке - среди обсуждаемых тем. А еще энергетика и использование сырья, в том числе низкокачественной древесины после буреломов. Все вопросы должны быть решены в ближайшее время.

Александр Пшенный, председатель концерна "Беллесбумпром":

"Первое - максимальная эффективность. И наша задача - те ресурсы, которые вкладываются в предприятие, отдавать их своевременно в Министерство финансов и кредитующий банк. Это основное. И, конечно же, наращивать экспортный потенциал. Концерн - это вообще экспортно ориентированное предприятие. Более 70 % всей выпускаемой продукции мы отгружаем на экспорт. Поэтому, конечно, без экспорта никуда. Мы понимаем это и поэтому нацелимся на повышение эффективности и экспорт".

"Один район - один проект" - производство крафт-мешочной бумаги

Сделать очередной шаг в развитии поможет запуск нового цеха. Здесь будут выпускать крафт-мешочную бумагу. 160 тыс. т в год, по предварительной оценке все будет востребовано на рынках дальней дуги. Такого в Беларуси еще не было.

Александр Купреев, заместитель гендиректора Светлогорского ЦКК:

"В Беларуси данная продукция не выпускается, выпускается только в России. Поэтому мы надеемся, что будем поставлять и в Российскую Федерацию, и, естественно, на экспорт. В первую очередь будет импортозамещение, будут загружаться мощности Республики Беларусь. В первую очередь данная бумага востребована при производстве мешков для цементных заводов. У нас 4 цементных завода, необходимо их обеспечить".

Конкурентная продукция и 105 рабочих мест

Новое производство - часть инициативы "Один район - один проект". И это то, о чем на совещании в конце апреля говорил Президент. На первый план выходит выпуск востребованной продукции. Хотя и рабочие места тоже будут созданы.

Александр Говорушко, главный технолог Светлогорского ЦКК:

"Персонал набирается, будет проходить определенное обучение. Но в целом производство бумаги для комбината не новое. Единственное, что оборудование будет более современное. Поэтому с обучением, я думаю, больших вопросов не возникнет".