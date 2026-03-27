Претендентов на участие в проекте "Поезд Памяти" определили в Бресте
В Бресте определили претендентов на участие в финале республиканского конкурса "Я патриот своей страны".
Лучшие десятиклассники с активной гражданской позицией соревнуются за право отправиться в историческое путешествие - принять участие в проекте "Поезд Памяти".
Никита Михалюк, учащийся СШ № 4 г. Кобрина имени воинов-интернационалистов:
"Участие в конкурсе "Я патриот своей страны" для меня - большая честь и огромная ответственность. Мечтаю попасть в проект "Поезд Памяти", ведь знать историю по учебникам - мало. Ее нужно пропустить через сердце. Я хочу лично посетить мемориалы, поклониться героям и вместе с ребятами из других стран доказать: мы помним и гордимся подвигом наших предков".
Мария Евкович, учащаяся СШ № 8 г. Бреста имени героя Беларуси В. Н. Карвата:
"Для меня патриотизм начинается с любви к своей малой родине: к улице, на которой ты живешь, к родному дому. Быть патриотом - значит не только ценить и беречь память о прошлом, но и уметь передать это чувство следующим поколениям".
Наталья Калиновская, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома:
"Ребята с каждым годом все более качественно готовятся к этому конкурсу. Желающих попасть в "Поезд Памяти" очень много. Уверена, что наши дети России, Беларуси и стран СНГ, встречаясь вместе, выполняют и дипломатическую миссию, показывают друг другу культурную, образовательную, историческую память своих народов".
"Поезд Памяти" стартует 22 июня из Бреста
15 победителей областного этапа продолжат борьбу на республиканском уровне. Напомним, "Поезд Памяти" традиционно стартует 22 июня из Бреста и в течение двух недель проходит по местам боевой славы Беларуси и России. В этом году по случаю 5-летнего юбилея в маршруте появятся новые остановки.