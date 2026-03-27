Претендентов на участие в проекте "Поезд Памяти" определили в Бресте

В Бресте определили претендентов на участие в финале республиканского конкурса "Я патриот своей страны".





Лучшие десятиклассники с активной гражданской позицией соревнуются за право отправиться в историческое путешествие - принять участие в проекте "Поезд Памяти".

Никита Михалюк, учащийся СШ № 4 г. Кобрина имени воинов-интернационалистов:

"Участие в конкурсе "Я патриот своей страны" для меня - большая честь и огромная ответственность. Мечтаю попасть в проект "Поезд Памяти", ведь знать историю по учебникам - мало. Ее нужно пропустить через сердце. Я хочу лично посетить мемориалы, поклониться героям и вместе с ребятами из других стран доказать: мы помним и гордимся подвигом наших предков".

Мария Евкович, учащаяся СШ № 8 г. Бреста имени героя Беларуси В. Н. Карвата:

"Для меня патриотизм начинается с любви к своей малой родине: к улице, на которой ты живешь, к родному дому. Быть патриотом - значит не только ценить и беречь память о прошлом, но и уметь передать это чувство следующим поколениям".

Наталья Калиновская, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома:

"Ребята с каждым годом все более качественно готовятся к этому конкурсу. Желающих попасть в "Поезд Памяти" очень много. Уверена, что наши дети России, Беларуси и стран СНГ, встречаясь вместе, выполняют и дипломатическую миссию, показывают друг другу культурную, образовательную, историческую память своих народов".

"Поезд Памяти" стартует 22 июня из Бреста