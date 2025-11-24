Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Превентивная обработка и новая дорожная техника - к снежному ноябрю оказались готовы

Первое дыхание зимы ощутили белорусы, не дожидаясь морозного сезона по календарю. В конце ноября снегом засыпало дворы и улицы. И если для детей - это повод для сезонных развлечений, то для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и дорожных служб - время напряженной работы. Они оперативно очищают дороги и дворы. А Госавтоинспекция следит за перемещением машин по городским улицам и скоростным магистралям и дает рекомендации по безопасности движения в режиме плохой видимости и мокрого покрытия. Илья Цветков продолжит снежную тему.

Снежный понедельник

Машина распыляет дорожную смесь

"Снегопад встретили превентивной обработкой. При усилении осадков уже полностью была задействована техника, которая на дежурстве. За сутки высыпано 115 т галита. Работало 33 единицы техники и 38 человек. В первую очередь, это очистка посадочных площадок на автобусных остановках, пешеходные связи, тротуары и каркасные улицы", - рассказал заместитель директора УП "Горремавтодор Советского района г. Минска" Александр Синевич.

Снежный рекорд на севере страны - расчистка и обработка дорог

Последствия ноябрьского снегопада устраняют и на севере страны. Высота снежного покрова в Витебске за ночь достигла 13 см. В Сенно и Орше - около 11. Сформированы колонны из спецтехники. Их задача - максимально быстро расчищать дорожное полотно.

Сергей Старовойтов, главный инженер ГП "Гордормост" г. Витебска:

"Наше предприятие работает в дежурном режиме. Постоянно отслеживаются погодные условия. Техника для зимнего содержания подготовлена заранее, исправна. Кроме расчистки и обработки противогололедными материалами, мы занимаемся вывозкой снега. Вывоз мы начинаем с центральной части города, с постепенным передвижением на окраины".

заснеженные деревья

В Гродно работает спецтехника в усиленном режиме

Оперативно противостоят стихии и в Гродно. Коммунальные службы города из-за снегопада переведены на круглосуточный режим работы. На линии вышли более десятка машин, они обрабатывают проезжую часть, а мобильная спецтехника очищает тротуары. Порядок на остановках, пешеходных переходах и подходах к ним обеспечивают более сотни дворников.

Юрий Кучинский, заместитель директора по идеологической работе ГГУПП "Спецавтохозяйство":

"Закуплена вся новая техника, которая прошла аттестацию. Закуплено 820 тыс. т песко-соляной смеси. Подписано 28 договоров со сторонними организациями, которые для усиления выделяют нам свою технику со своими трактористами, водителями".

Дворы и улицы Минска очищают от снега

рабочий чистит снег

В целях безопасности пешеходов оперативно очищают и дворы в Минске. Акцент - на обработку лестничных спусков, площадок у подъездов и тротуаров. Во всех районах столицы организована уборка придомовых территорий и обработка противогололедными средствами. Снежный десант в столице - это 1,5 тыс. рабочих и более 80 единиц техники.

Николай Сергушкин, мастер участка № 121 ЖЭУ № 1 Первомайского района г. Минска:

"В машинной технике у нас работают два трактора по нашему участку и один трактор, который посыпает дороги для проезда автомобилей, чтобы не было скользко. Закуплено оборудование: скребки, лопаты, метелки. Все подметаем, чтобы была безопасность людей, чтобы люди ходили комфортно".

Держать безопасную дистанцию, выполнять скоростной режим. В целом, перейти на более осторожный стиль вождения. Это рекомендации от ГАИ для водителей. Нужно быть более аккуратными также и пешеходам при пересечении проезжей части. Все для того, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Общество

ЖКХснегпогода