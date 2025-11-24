Превентивная обработка и новая дорожная техника - к снежному ноябрю оказались готовы

Первое дыхание зимы ощутили белорусы, не дожидаясь морозного сезона по календарю. В конце ноября снегом засыпало дворы и улицы. И если для детей - это повод для сезонных развлечений, то для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и дорожных служб - время напряженной работы. Они оперативно очищают дороги и дворы. А Госавтоинспекция следит за перемещением машин по городским улицам и скоростным магистралям и дает рекомендации по безопасности движения в режиме плохой видимости и мокрого покрытия. Илья Цветков продолжит снежную тему.

Снежный понедельник

Машина распыляет дорожную смесь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5101328a-6a2c-4c80-b3c1-9354e77d051b/conversions/7282812f-efd7-438d-becf-4c1afd203bb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5101328a-6a2c-4c80-b3c1-9354e77d051b/conversions/7282812f-efd7-438d-becf-4c1afd203bb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5101328a-6a2c-4c80-b3c1-9354e77d051b/conversions/7282812f-efd7-438d-becf-4c1afd203bb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5101328a-6a2c-4c80-b3c1-9354e77d051b/conversions/7282812f-efd7-438d-becf-4c1afd203bb8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Снегопад встретили превентивной обработкой. При усилении осадков уже полностью была задействована техника, которая на дежурстве. За сутки высыпано 115 т галита. Работало 33 единицы техники и 38 человек. В первую очередь, это очистка посадочных площадок на автобусных остановках, пешеходные связи, тротуары и каркасные улицы", - рассказал заместитель директора УП "Горремавтодор Советского района г. Минска" Александр Синевич.

Снежный рекорд на севере страны - расчистка и обработка дорог

Последствия ноябрьского снегопада устраняют и на севере страны. Высота снежного покрова в Витебске за ночь достигла 13 см. В Сенно и Орше - около 11. Сформированы колонны из спецтехники. Их задача - максимально быстро расчищать дорожное полотно.

Сергей Старовойтов, главный инженер ГП "Гордормост" г. Витебска:

"Наше предприятие работает в дежурном режиме. Постоянно отслеживаются погодные условия. Техника для зимнего содержания подготовлена заранее, исправна. Кроме расчистки и обработки противогололедными материалами, мы занимаемся вывозкой снега. Вывоз мы начинаем с центральной части города, с постепенным передвижением на окраины".

заснеженные деревья news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c3dc2af-945f-4496-9ff9-43e0274407d3/conversions/672dfc05-f156-41fe-9f39-ff799de07c16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c3dc2af-945f-4496-9ff9-43e0274407d3/conversions/672dfc05-f156-41fe-9f39-ff799de07c16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c3dc2af-945f-4496-9ff9-43e0274407d3/conversions/672dfc05-f156-41fe-9f39-ff799de07c16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c3dc2af-945f-4496-9ff9-43e0274407d3/conversions/672dfc05-f156-41fe-9f39-ff799de07c16-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Гродно работает спецтехника в усиленном режиме

Оперативно противостоят стихии и в Гродно. Коммунальные службы города из-за снегопада переведены на круглосуточный режим работы. На линии вышли более десятка машин, они обрабатывают проезжую часть, а мобильная спецтехника очищает тротуары. Порядок на остановках, пешеходных переходах и подходах к ним обеспечивают более сотни дворников.

Юрий Кучинский, заместитель директора по идеологической работе ГГУПП "Спецавтохозяйство":

"Закуплена вся новая техника, которая прошла аттестацию. Закуплено 820 тыс. т песко-соляной смеси. Подписано 28 договоров со сторонними организациями, которые для усиления выделяют нам свою технику со своими трактористами, водителями".

Дворы и улицы Минска очищают от снега

рабочий чистит снег news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93f8f07e-1c55-4426-ae7d-d45c0b58b595/conversions/7dac6bc2-7b39-49b5-9b81-d9a29e82cd99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93f8f07e-1c55-4426-ae7d-d45c0b58b595/conversions/7dac6bc2-7b39-49b5-9b81-d9a29e82cd99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93f8f07e-1c55-4426-ae7d-d45c0b58b595/conversions/7dac6bc2-7b39-49b5-9b81-d9a29e82cd99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93f8f07e-1c55-4426-ae7d-d45c0b58b595/conversions/7dac6bc2-7b39-49b5-9b81-d9a29e82cd99-xl-___webp_1920.webp 1920w

В целях безопасности пешеходов оперативно очищают и дворы в Минске. Акцент - на обработку лестничных спусков, площадок у подъездов и тротуаров. Во всех районах столицы организована уборка придомовых территорий и обработка противогололедными средствами. Снежный десант в столице - это 1,5 тыс. рабочих и более 80 единиц техники.

Николай Сергушкин, мастер участка № 121 ЖЭУ № 1 Первомайского района г. Минска:

"В машинной технике у нас работают два трактора по нашему участку и один трактор, который посыпает дороги для проезда автомобилей, чтобы не было скользко. Закуплено оборудование: скребки, лопаты, метелки. Все подметаем, чтобы была безопасность людей, чтобы люди ходили комфортно".