Президенты Беларуси и России поддержали учреждение премии за вклад в защиту исторической памяти

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В Союзном государстве Беларуси и России создадут премию за вклад в защиту исторической памяти. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, пишет БЕЛТА.

По словам госсекретаря, президенты Беларуси и России поддержали инициативу об учреждении премии Союзного государства за вклад в защиту исторической памяти.