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Президенты Беларуси и России поддержали учреждение премии за вклад в защиту исторической памяти

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Фото: belta.by

В Союзном государстве Беларуси и России создадут премию за вклад в защиту исторической памяти. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, пишет БЕЛТА.

По словам госсекретаря, президенты Беларуси и России поддержали инициативу об учреждении премии Союзного государства за вклад в защиту исторической памяти.

В 2025 году будет отмечаться 80-летие Великой Победы. В Союзном государстве подготовлен план празднования этой большой даты. Он включает около полусотни мероприятий. "Финансирование плана идет из союзного, республиканского и федерального бюджетов", - сказал Дмитрий Мезенцев.

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