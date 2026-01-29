Приемы граждан, личные встречи, изучение ситуации на местах - чем наполнен один день депутата

Законотворчество невозможно без участия простых людей. На этой неделе парламентарии от регионов работают у себя в округах. Такая практика позволяет оставаться в курсе проблем, инициатив, а если необходимо, продвигать их на самом высоком уровне.

Знаменитый бобруйский бренд ОАО "Славянка" работает нон-стоп. Отечественному рынку нужна качественная одежда, да и спрос за рубежом не меньше.

Пока кутюрье готовятся к новому сезону, легкая промышленность выполняет главную задачу: у белорусов должно быть все свое. Недавно на фабрике освоили выпуск верхней одежды с подогревом от пауэрбанков. Продукция стала хитом.

Возможность узнать, чем живет сегодня тысячный коллектив - важная встреча для парламентария Ольги Жук. В свое время она отвечала за экономику в горисполкоме.

Ольга Жук, член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы нарастили экспорт, объемы промышленного производства, выросла заработная плата. Очень важно, что увеличились в 1,5 раза инвестиции в основной капитал. Старт новой пятилетки мы начинаем с этих хороших результатов. Хочу отметить, что Бобруйск относится к категории городов ускоренного развития".

Еще одна конструктивная встреча прошла с молодыми специалистами, студентами. Речь шла о том, что сила в единстве, что от каждого зависит результат, а также о важности повышения качества образования, привлекательности села. Инициатива от молодежи всегда приветствуется на уровне парламента.

"Многие уезжают в деревню, потому что идет их развитие", - отметил учитель Бобруйского государственного училища олимпийского резерва Дмитрий Роговцов.

Что касается помощи людям, в большинстве власти сами на местах решают их проблемы. Но иногда приходится подключать административный ресурс, заметила парламентарий, а затем с некоторыми быть на постоянной связи.

В топе по-прежнему находятся коммунальные проблемы, а также обеспеченность медицинскими кадрами, работа общественного транспорта. Люди хотят, чтобы в Бобруйске появился свой вуз.

Жителей райцентра объединила еще одна тема - сохранения исторической памяти. Старейший памятник архитектуры города - Бобруйская крепость. Придать ей привлекательность удалось благодаря действующему монастырю и восстановленному храму. Скоро появятся новые объекты.

Владимир Книга, заместитель председателя Бобруйского облисполкома:

"Мы создадим еще 2 музея: один посвящен Отечественной войне 1812 года, второй музей, посвященный подвигу советского солдата. Бобруйск защищался, освобождался. Кроме того, есть промежуток времени, когда советские солдаты здесь содержались в концлагере и стойко, мужественно переносили тяготы и лишения. Мы хотим их память увековечить".

Также на базе Бобруйской крепости появится главная достопримечательность. Историки планируют восстановить Минские ворота - архитектурный ансамбль.