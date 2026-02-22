Главное - не терять голову. Ведь бывает так, что концерт любимого исполнителя или долгожданная премьера в театре превращаются в фикцию. Всегда есть риск попасться на удочку мошенника, особенно виртуального. Сегодня купить билет можно в один клик, но так же легко можно и остаться ни с чем.

Социальные сети стали основной площадкой для продажи фальшивок. Сайты-двойники, фейковые аккаунты и сомнительные предложения "с рук" - все это рабочие схемы аферистов, которые к тому же необоснованно завышают цены. Как не попасть на уловки киберпреступников и сохранить свои деньги?

Желание попасть на концерт любимого артиста часто толкает людей на необдуманные поступки. Когда билеты раскупают за считаные минуты, поклонники ищут их в интернете, где нередко сталкиваются с завышенными ценами. Порой перекупщики предлагают билеты в несколько раз дороже номинала. Поддавшись эмоциям, люди покупают такие билеты, но оказываются перед горькой правдой в день концерта: охрана не пропускает их из-за поддельных билетов.

Пример массового интернет-мошенничества зафиксировали недавно в Минске. Поводом стал приезд популярного артиста из России. Высокий интерес к выступлению 14 февраля спровоцировал появление множества поддельных билетов. Несмотря на заявленный солдаут, перекупщик в Сети продолжал продажи, оставив десятки обманутых зрителей без денег и праздника.

Историями обмана пострадавшие делились в соцсетях.

Сценарий у всех историй - один: фанаты артиста покупали билеты через объявления на торговой онлайн-площадке и в Telegram.

news.by

Жертвой афериста стала и Полина с молодым человек. Не успев купить билеты официально, пара приобрела их через интернет-объявление. Расчет с продавцом прошел из рук в руки, а сами билеты были получены в цифровом виде. Подвох обнаружился только на входе в концертный зал.

Полина Гринкевич, пострадавшая

Полина Гринкевич, пострадавшая:

"Перед концертом мы зашли на фуд-корт. Мой молодой человек решил уточнить у продавца несколько вопросов по поводу билетов, но обнаружил, что тот удалил аккаунты на "Куфаре" и в Telegram, а на звонки не отвечал".

Они все же решили пойти на концерт, но чуда не случилось - билеты оказались фальшивыми.

Пара, наряду с остальными обманутыми зрителями, обратилась в милицию. Выйти на след афериста удалось быстро. Им оказался 17-летний учащийся одного из столичных колледжей. На продаже фальшивых билетов фигурант заработал свыше 3,5 тыс. рублей.

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

"Молодой человек признался, что купил 6 билетов на концерт зарубежного певца и собирался посетить его с друзьями. Однако спустя время передумал. Сначала он продал через интернет настоящие билеты, затем сделал несколько копий, изменил в них номера, места посадки и стоимость. И также разместил объявления об их продаже на торговой площадке. Так фигурант с ноября реализовывал поддельные билеты среди жителей столицы и других городов".

ноутбук на столе

Еще одна тема, которая вызвала широкий общественный резонанс: запрет торговли в соцсетях. В МВД, впрочем, уточняют: правила реализации товаров через интернет действуют в нашей стране уже более 15 лет. Специалисты напоминают: социальные сети - это каналы для продвижения и коммуникации, а не торговые площадки. Вся коммерческая деятельность должна осуществляться исключительно через официальные сайты интернет-магазинов.

Владимир Лосев, основатель и директор юридической компании

Владимир Лосев, основатель и директор юридической компании:

"Предприниматель либо юридическое лицо должны быть включены в Торговый реестр Республики Беларусь. Информация об этом должна быть на сайте. Также там обязательно указываются: информация о наименовании юридического лица, фамилии и имени индивидуальных предпринимателей, сведения о государственной регистрации, УНП, контактные телефоны. Анонимных интернет-сайтов быть не может".

Шум вокруг запрета торговли в соцсетях, конечно, заставил поволноваться многих предпринимателей. Но для акул среднего и крупного бизнеса это стало лишь подтверждением давно отработанной схемы: соцсети - для пиара и общения с клиентом, а все сделки - через официальный сайт.

Такого подхода придерживается и индивидуальный предприниматель Дмитрий, который много лет успешно работает в Сети.

Дмитрий Гавдур, предприниматель:

"Соцсети или мессенджеры больше используются для охватных механик, брендовых. Зачастую это какие-то ролики, которые набирают охват и потом дальше ведут на страницы, либо же это разъяснение материала, либо что-то подобное. Сайт - это точка опоры, точка выбора, точка получения информации для клиента для того, чтобы ему можно было что-то выбрать".

Эти правила в большей степени касаются малого бизнеса, самозанятых и ремесленников. Требование об обязательном открытии интернет-магазина на них не распространяется. Однако в профиле продавца должна быть указана вся необходимая информация: о товарах, ценах, стоимости доставки и условиях оплаты.

Но главный вопрос: как понять, когда перед тобой настоящий магазин и когда фейк. Ответ узнали у эксперта.

Дина Севастьянова, руководитель отдела по работе с клиентами сервиса приема платежей

Дина Севастьянова, руководитель отдела по работе с клиентами сервиса приема платежей:

"Признаки фейка - это закрытые или пустые комментарии под публикациями, слишком низкая цена, которая значительно отличается от рыночной, а также если продавец просит перевести деньги на карту физлица по номеру телефона или через сомнительные ссылки".

Очередная волна обсуждений связана с жалобами пользователей на недобросовестных продавцов и возможные нарушения правил торговли. В ответ на эти обращения профильное ведомство активизировало контрольные мероприятия в отношении различных интернет-площадок.

Екатерина Макуценя, замначальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Екатерина Макуценя, замначальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"За 2025 год данные мероприятия осуществлены в отношении 295 интернет-магазинов. Из них в 257 интернет-магазинах выявлены нарушения. Основные нарушения, которые выявляются в ходе контрольных мероприятий, - это продажа товаров, которые входят в перечень запрещенных к реализации на территории Республики Беларусь, продажа товаров, ввоз и обращение которых запрещено на территории Республики Беларусь, а также реализация товаров, запрещенных к реализации при осуществлении дистанционной торговли".