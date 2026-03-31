Пример взаимодействия Беларуси и России уникальный в мировой политике, считает эксперт Потапова

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России.

"Мы по-настоящему искренне будем праздновать этот день, потому что единение это есть. И, к слову говоря, вот та тематика - Иран, Венесуэла и все остальное (хотя это, наверное, может быть даже немножко страшно звучит) - очень хороший фон для нашего этого праздника, потому что мир сегодня раздираем противоречиями, и сегодня он находится в стадии очень острой борьбы за интересы и очень острого стремления подавлять друг друга", - об этом в студии "Первого информационного" заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова.

По ее словам, в стремлении к доминированию очень часто жизни отдельных людей, народы и целые государства оказываются разменной монетой. Поэтому пример взаимодействия Беларуси и России уникальный в мировой политике.

"Потому что это взаимодействие и объединение государств, которые при этом не поглощают друг друга и не претендуют на суверенитет друг друга. И они вместе, где-то даже вопреки всему миру, который пытается порой их разделять. И вот именно это взаимодействие наших стран очень часто находится под прицелом, и поэтому где-то мы и вопреки другим странам дружим. Но мы дружим, потому что, во-первых, исторически мы вместе. Культурно, идейно, идеологически нас очень многое объединяет", - отметила парламентарий.

"И опять-таки мы не забываем о том, что мы выходцы из Советского Союза, а это общая система в том числе идеологических ценностей. И поэтому на этой духовной основе очень хорошо строится в том числе экономика и система общей безопасности. Это те две основные доминанты, которые для нас сегодня важны. Мы должны быть защищены, должны быть стабильны и должны уверенно экономически развиваться и прирастать. Все это Беларусь и Россия делают вместе", - подчеркнула Елена Потапова.