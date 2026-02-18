Приняли как родных: для российских военных в Беларуси были созданы все условия для восстановления

Беларусь продолжает последовательно выполнять свою миротворческую миссию. Белорусской стороной на постоянной основе проводятся гуманитарные операции по возвращению военнослужащих на родину как в интересах России, так и в интересах Украины.





Ранее из Украины в Беларусь была доставлена группа российских военнослужащих. Получив всю необходимую медицинскую помощь на территории нашей страны, бойцы сегодня отправились домой к родным.