Приняли как родных: для российских военных в Беларуси были созданы все условия для восстановления

Беларусь продолжает последовательно выполнять свою миротворческую миссию. Белорусской стороной на постоянной основе проводятся гуманитарные операции по возвращению военнослужащих на родину как в интересах России, так и в интересах Украины.


Ранее из Украины в Беларусь была доставлена группа российских военнослужащих. Получив всю необходимую медицинскую помощь на территории нашей страны, бойцы сегодня отправились домой к родным.

Для военнослужащих были созданы все условия для их лечения и скорейшего восстановления. Республика Беларусь по-прежнему готова предоставлять свою площадку в рамках исполнения гуманитарных миссий, эта работа будет продолжена.

