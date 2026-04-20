Привлекательность Синеокой - за 5 лет более 43 тыс. иностранцев переехали в Беларусь
Стабильность, безопасность, качественные продукты, чистота городов, бесплатное образование и медицина. Интерес к Беларуси со стороны иностранцев с каждым годом растет.
Только за последние 5 лет разрешение на постоянное проживание в нашей стране получили более 43 тыс. человек. Активнее всего сегодня к нам едут из России, Украины, Туркменистана, Казахстана и Латвии.
Сменили Цеглед на Черняны - венгры обрели вторую родину на Брестчине
C акцентом, но большим упорством 7-летний Чаба читает на белорусской мове. Первый раз в первый класс мальчик пошел именно в нашей стране. И хоть учится всего 5 месяцев, уже успел полюбить и место, в котором получает знания, и тех, кто его окружает.
Чаба Тот, переселенец из Венгрии:
"В этой школе очень хорошо. Школа - это здорово, очень нравятся дети, с которыми я общаюсь. Мне нравится математика, чтение, письмо. Я дружу с Аней, Настей и Макаром".
И пока Чаба окунается в школьную жизнь, его родители Сабольч и Вероника хлопочут по хозяйству. В Беларусь переехали в октябре. В Малоритском районе Брестской области купили квартиру и постепенно обживаются. Завели кур, ухаживают за землей. Дел на своем участке хватает. Декоративные фигурки для сада и детская площадка - все сделано своими руками. Вдохновением готовы и хотят делиться и с белорусами.
Сабольч и Вероника Тот, переселенцы из Венгрии:
"Мы всю жизнь работали. Поэтому это для нас не страшно. Сейчас хотели бы, может быть, скажу громко, даже созидать, принести пользу и себе, и своему окружению, и, может громко, но и стране".
Новых соседей с белорусской гостеприимностью и открытостью приняли односельчане. И хотя говорят на разных языках, это не мешает им общаться и понимать друг друга.
Вера Никончук, жительница аг. Черняны (Брестская область):
"Им очень понравилась наша страна, что так у нас спокойно. И школа радостная, и такие люди хорошие, что-то и подсказываем, и общаемся".
Тот, кто хотя бы раз побывал в Беларуси, на всю жизнь влюбляется в ее природу, культуру, людей. И неудивительно, что однажды решив переехать и остаться здесь жить, на нашей земле иностранцы чувствуют себя как дома.
Белорусская глубинка - ностальгия по детству
Островок мира свой собственный переселенец из Латвии Роман Самуль обрел в белорусской глубинке. Дом со всеми удобствами, земельный участок в 25 соток, теплица. То малое, что делает его по-настоящему счастливым. Являясь гражданином Латвии, он мог уехать в любую из стран Евросоюза. Но выбрал стабильность и традиционные ценности. В Минской области вместе с семьей он живет уже четвертый год.
Роман Самуль, переселенец из Латвии:
"Здесь есть возможности. Если вы не стремитесь за миллионами, просто хотите такой стабильной жизни, нормальной жизни, свой дом иметь. То, что уже практически невозможно в Европе, потому что цены там просто космос и позволить себе это крайне тяжело, то здесь вы можете это все получить, просто работая честно. Я всегда завидовал белорусам. Уже пожив какое-то время, я понял, что здесь и рожать хочется".
Чистая природа, низкие цены, доступность жилья. А главное - безопасность и спокойная жизнь. То, за что сегодня иностранцы выбирают Беларусь для жизни.
Ольга Харлинская, председатель Дорского сельсовета:
"Много из Грузии, Азербайджана, также есть из Израиля гражданин, из Германии, из Латвии. Я общалась с азербайджанцами. Они говорят, что хотят еще участок приобрести, дом по соседству, потому что их отец здесь. Более экономично проживать, спокойно. У них военные действия ведутся, а здесь у вас спокойно. И в будущее смотрим со спокойствием и уверенностью".
Интерес к Беларуси со стороны иностранцев - тенденция многолетняя. Сегодня она укрепилась и набирает обороты. Только за последнюю пятилетку разрешение на постоянное проживание в нашей республике получили более 43 тыс. иностранцев. Активнее всего к нам едут из России, Украины, Туркменистана, Казахстана, а также Латвии.