Прижать подбородок к груди и присесть - как правильно падать на скользких дорогах
Все службы в условиях морозной погоды и снегопадов работают на максимуме, очищая улицы и дворы от снега, а оранжевые жилеты коммунальщиков ежедневно мелькают на проспектах. На пике снегопадов в конце января на улицы страны вышли более 8 200 работников ЖКХ. И юркие тракторы, и тяжелые погрузчики из одного только Минска вывезли свыше сотни тысяч кубометров снега - и этого хватило бы на постройку ледяной горы высотой в несколько небоскребов.
Но в зимнем сценарии для нас не только рекордные снегопады, но и морозы, и оттепель с ледяным дождем, а теперь снова - крепкий минус. К таким правилам зимы - версии 2026 - коммунальные, дорожные и аварийные службы уже привыкли. Работают слаженной командой - без перерыва убирают наледь и снег, восстанавливая электроснабжение.
Валенки на меху и супертеплый пуховик или зонт от дождя и резиновые сапоги - такую задачу на этой неделе ставила стихия перед жителями нашей страны.
Ультраснежный "Улли" сменил циклон "Леони". Он накрыл страну под покровом ночи, а уже утром белорусов встретил ледяной дождь, деревья в стеклянной глазури и скользкая корка на асфальте.
Ходьба по тротуарам превратилось в акробатический этюд.
Девушка каталась на коньках по тротуару, превратившемуся в каток в Гомеле!
В Минске уже в 6 утра в полной боевой готовности - к тотальной очистке каждого квадратного метра тротуарной плитки приступили коммунальные службы.
Алексей Андреев, директор ЖЭУ № 3 ЖКХ Первомайского района г. Минска:
"Работы начинаются в 6:00. Ведем работы по предотвращению обледенения пешеходных связей во избежание травматизма населения, чтобы люди наши чувствовали себя спокойно. Мы задействуем комбинированные дорожные машины (КДМ), а также спецтехнику для разбрасывания соли и пескосоляных смесей, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей во дворах и на проезжей части".
Сначала открыть обледеневшие двери - а после обеспечить себе обзор для безопасного движения. Квест с вызволением своих автомобилей из ледяного плена прошли и водители, в том числе корреспонденты "Первого информационного", которые показали, как очищают обледеневшую машину и стекла.
ГАИ всю неделю работает в особом режиме "Погода". Помогают тем, кто не смог завести моторы своим авто, и тем, кто не справился с управлением на трассе. Инспекторы просят готовиться к поездкам заранее и не "лихачить" на дороге.
Кирилл Буткевич, начальник ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска:
"Перед началом движения следует заправить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, убедиться в исправности световых приборов, системы отопления салона. При налипании снега в пути останавливайтесь для его очистки только в безопасных местах, не выходя при этом на проезжую часть".
С помощью специальных промышленных миксеров заготовили с запасом смесь из соли и песка, получив эффективный реагент для обработки транспортных артерий.
Павел Клыгач, начальник отдела качества ОАО "Макродор":
"Противогололедный материал является химико-фрикционным. Химия - это техническая соль галит (марки А) и фрикционный компонент (просеянный песок)".
Дорожные службы использовали полученную смесь максимально эффективно. Так, на улицы Минска мобильные солевые боксы выезжают каждый час и топят гололедицу на асфальте. На волне циклона в столице одновременно работало около тысячи единиц спецтехники.
Руслан Ясюченя, начальник управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":
"Предприятия и объединения работают с начала зимнего периода в круглосуточном режиме. В сутках задействовано более тысячи единиц техники и около 500 человек уборщиков территории. Обработка выполняется не только после выпадения осадков и образования гололедицы, но и превентивные меры принимаются при прогнозируемых ухудшениях погодных условий".
Профессиональные промышленные альпинисты занимались очисткой крыш на жилых домах, чтобы снять опасность для пешеходов сверху.
Светлана Паденкова, замначальника производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства:
"Опасные места ограждаются лентами. Порядка 85 % кровли уже очистили".
Работа аварийных служб - фактически без пауз в точной связке с метеорологами. Энергетики страны ремонтировали высоковольтные провода 24 на 7. От ледяного дождя наиболее пострадали Гомельская, Витебская и Минская область, в которой зафиксировали 200 отключений. Чтобы ликвидировать их, потребовались сутки. По всей стране трудились 690 бригад, оснащенных современными оборудованием и техникой.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Министерство энергетики комплексно подошло к оперативности реагирования на такие внештатные ситуации. Всего мобилизовано 690 бригад, оснащенных и укомплектованных современным оборудованием и техникой. 720 единиц техники в их распоряжении. Также есть возможность подключения отдельных потребителей посредством дизель-генераторных установок (всего в системе 290 таких установок различной мощности) и мобильное использование их в различных регионах нашей страны. Все мобильные бригады могут в случае необходимости быть переброшены с учетом задач, которые стоят, например, по оперативному восстановлению электроснабжения в любой регион, в любую часть нашей страны".
Пассажирский трафик по всему городу - также в условиях экстремальной зимы. На некоторых маршрутах фиксируются задержки. Больше всего это коснулось троллейбусов из-за контактной сети. Аварийные бригады Минсктранса оперативно восстанавливали поврежденные элементы сети.
Елена Громыко, официальный представитель ГП "Минсктранс":
"В связи с погодными условиями происходит пробой изоляции на контактной сети, из-за чего срабатывает защита и отключается напряжение. В таких случаях оперативно выезжают аварийные бригады и устраняют пробой путем замены изоляции. Привлекаются те бригады, которые находятся ближе всего к месту происшествия для того, чтобы оперативно устранить проблему".
Стихийная ледяная волна не застала врасплох. Все оперативные службы, а также работники ЖКХ, да и сами жители городов достойно проходят испытание ледниковым периодом. Все уже усвоили основное правило суровой зимы: главное - это взаимопомощь.
И еще одно важное правило зимы: верно подобранная обувь. Она должна быть с четкой фиксацией голеностопа и на нескользящей подошве, чтобы избежать падений и травм.
Походкой пингвинов, мелкими шагами, аккуратно скользя ногами по поверхности на уклоне. Врачи-хирурги дают свои советы, как правильно идти по ледяному пути и как правильно упасть, если не удалось удержать равновесие.
Александр Васьковец, заведующий подстанцией № 5 Минской городской станции скорой медицинской помощи:
"Всем гражданам убедительная просьба использовать многослойную одежду, удобную, не скользящую обувь, по возможности использовать ледоступы. Если вы все-таки понимаете, что вы падаете, необходимо как-то сгруппироваться. Что это значит? Это попытаться подбородок прижать к грудной клетке. По возможности присесть, чтобы снизить высоту падения и риск травмирования головы. Потому что очень часто люди, когда падают, ударяются головой, что приводит к очень печальным последствиям".
Медики также рекомендуют хорошо утепляться, чтобы избежать обморожения. Ведь на территории страны снова ощущается дыхание арктической зимы. Впереди следующий морозный рубеж. Антициклон "Даниель". В прогнозах снова крепкий минус.