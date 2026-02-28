Признание на высшем уровне: профессор БНТУ Владимир Ивашечкин удостоен медали "За трудовые заслуги"
Автор:Маргарита Юзефович
Сила государства - в людях, которые каждодневным трудом вносят большой вклад в развитие разных отраслей экономики. Такие кадры замечают и поощряют, что отражает Указ № 68 Президента Беларуси Александра Лукашенко.
32 представителя различных сфер деятельности удостоены госнаград. В этом списке и Владимир Ивашечкин - профессор БНТУ, доктор наук удостоен медали "За трудовые заслуги".
Это как раз тот случай, когда человек всю свою профессиональную жизнь посвящает одному делу. Еще в студенчестве Владимир Васильевич увлекся наукой в области гидравлики и энергостроительства.
После остался преподавать в родном вузе. Преданность делу отразилась и на темпах карьеры: декан Белорусского национального технического университета, профессор, а в 2013 году стал доктором наук.
Владимир Ивашечкин, профессор кафедры гидротехнического и энергетического строительства, водного транспорта и гидравлики БНТУ:
"Мне нравится, что моя работа дает какую-то эффективность. Вот представьте, я приезжаю, например, на какую-то скважину, которая уже практически не работает, и которую вот-вот затампонируют, выведут из обращения. Я провожу там реанимационные работы и получаю от этого удовольствие".
За его плечами не один десяток научных трудов и авторских свидетельств. За 45 лет преподавания студенты защищают научные работы и диссертации, а некоторые уже руководят крупными стройобъектами.
"Преподавание - это очень интересно, потому что переворачиваешь большой объем литературы, чтобы подготовиться к занятиям. И, соответственно, этот объем потом ложится на материалы какой-то лекции, презентации. Стараешься донести этот материал до студентов. Когда видишь, что студенты понимают тебя, есть обратная связь, горят глаза, то, конечно, получаешь от этой деятельности удовольствие", - отметил Владимир Ивашечкин.
Профессор строгий, но справедливый, говорят студенты. Однако учиться у таких кадров, значит получать самые точные знания, и что особенно ценно - практикоориентированность.
"Очень круто относится к своему делу, классно подходит к работе со студентом. Всегда можно было ему позвонить, придти к нему и сказать: "Владимир Васильевич, нужна помощь", даже не по своему предмету все объяснит, расскажет и поможет", - рассказал студент БНТУ Давид Мелещук.
"Достаточно доходчиво объясняет, учитывая то, что мы еще были детьми, когда поступали, и он нас обучал. Он очень многому научил: как правильно относиться к учебе, помогал нам с нашими первыми расчетными работами", - поделилась студентка БНТУ Елена Валько.
Награда "За трудовые заслуги" стала признанием многолетнего труда, вклада в подготовку инженерных кадров и развитие водного хозяйства страны.
"Я себя, например, считаю все-таки патриотом и страны, и университета, который я когда-то закончил. Я здесь проработал всю жизнь практически. Считаю, что я добился здесь хороших результатов", - заявил профессор.
32 белоруса удостоены государственных наград, орденов, медалей и почетных званий. Это люди, которые внесли особый вклад в развитие экономики, науки, спорта и других сфер жизни. Они знают и делают то, что любят, и это приносит вполне конкретную пользу для всей страны.