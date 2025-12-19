"Проблему решим только вместе": делегат ВНС Каско о модернизации здравоохранения

В рамках обсуждения новой программы развития Беларуси на 2026-2030 года главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско, имеющий 30-летний опыт работы, поделился видением задач в сфере здравоохранения и демографии, а также рассказал о масштабных преобразованиях в отрасли.

Одной из ключевых целей, прописанных в программе, врач назвал улучшение демографической ситуации. Будучи представителем детского здравоохранения, он напрямую связывает свою работу с решением этой стратегической задачи для будущего страны.

Игорь Каско стал свидетелем беспрецедентной трансформации системы здравоохранения Беларуси за последние десятилетия. По его словам, изменения настолько значительны, что "сравнивать их даже невозможно". Эта эволюция стала возможной благодаря огромным финансовым вложениям государства.

Наглядным примером служит его собственное учреждение. Только за 2025 год на модернизацию материально-технической базы Могилевской областной детской больницы было направлено более 30 миллионов рублей.

Эти инвестиции уже приносят конкретные плоды. В больнице завершен монтаж нового магнитно-резонансного томографа, который решит давнюю проблему региона с проведением высокоточных исследований для детей. Аппарат начнет работать уже в январе 2026 года.

"Мы начнем выполнять детям данный вид исследования. Поставим на ноги в тех случаях, когда, в принципе, ребенок вряд ли остался бы жить", - привел наглядный пример главврач, подчеркнув, что современная техника напрямую влияет на спасение самых сложных пациентов.

Параллельно завершается строительство нового реабилитационного корпуса, оснащенного передовыми технологиями для социализации детей и минимизации последствий перенесенных болезней.

Несмотря на мощную технологическую базу, Игорь Каско уверен: для достижения амбициозных целей программы недостаточно усилий только медиков. Успех возможен лишь при консолидации всех сил общества.