Пробная перепись населения может пройти в Беларуси в 2027 году

Пробная перепись населения может пройти в Беларуси уже в следующем году. Основная запланирована на 2029-й. Сбор данных будут вести двумя способами: через интернет и традиционным офлайн-опросом населения.

7 мая депутаты в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Основное изменение - до 15 лет снижается возраст респондентов, которые могут участвовать в этой важной кампании.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Еще одна новация нашего проекта закона - это право респондента уточнять цель проведения переписи, плюс мы вводим обязанность респондента участвовать в переписи. До сегодняшнего дня мы этого не делали, но тем не менее для того, чтобы повысить сознательность граждан и обеспечить более качественные первичные данные, которые мы получим по результатам переписи, мы вводим эту обязанность. Пока она не административно закреплена, но мы будем работать над тем, чтобы население с нами работало контактно по данному вопросу".

Заседание Палаты представителей прошло в преддверии празднования Великой Победы. Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко отметил, что это не просто праздник, а еще и напоминание о том, что мы живем в момент, когда уходит поколение, видевшее войну своими глазами.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы знаем цену мира, но мало знать - надо активно работать, чтобы быть сильными, защищать суверенитет, независимость, развивать экономику, воспитывать новое поколение белорусов в духе патриотизма и любви к своей Родине. Второй Родины не бывает, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы сделать ее краше, удобнее для жизни, а если придется - защитить с оружием в руках".