Продовольственная безопасность: отечественных свежих овощей и грибов в продаже станет больше
Автор:Редакция news.by
Доля белорусских грибов и свежих овощей в продаже к концу 2026 года должна составить более 75 %.
Огурцы и томаты в торговле представлены круглый год, причем не только импортные, но и отечественные. Рост объема реализации свежих овощей и грибов - более 10 %.
"Самый белорусский" товар на полках магазинов - куриные яйца. Они на 100 % отечественного производства. В топ-5 наименований также входят сливочное масло, сахар и сахарозаменители, мясо и моторное топливо.