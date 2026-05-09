Проект "Адреса Победы" восстановил мемориал в агрогородке Вороны Витебского района

Проект "Адреса Победы", который инициировало культурно-просветительское учреждение "Путями культуры", продолжает восстанавливать мемориалы по всей Беларуси. 9 Мая торжественный митинг прошел на месте памяти в агрогородке Вороны Витебского района. К празднику Победы здесь обновили композицию на братском захоронении.

Витебский район перенес все ужасы войны - горели деревни, погибали мирные жители. На его территории находится свыше 120 воинских захоронений. Только здесь, в агрогородке под Витебском, покоятся более 8 тыс. солдат и офицеров.

Здесь увековечен подвиг 27 "витебских панфиловцев". В неравном бою под командованием лейтенанта Бесхлебного белорусские защитники уничтожили более 100 немецких солдат. Погибали, выполняя приказ "не сдавать высоту".

"Прадедушки воевали. Беречь, несомненно, нужно эту память. Мы каждый год вместе с детьми, всей семьей ходим на такие мероприятия", - рассказал житель аг. Вороны Николай Бобров.

Виталий Буздуган, основатель культурно-просветительского учреждения "Путями культуры":

"Мир меняется, угроз становится все больше. В эти минуты нам надо проявлять особую собранность, чувство братства. И объединиться мы можем, конечно, вокруг таких понятий, как Великая Победа в Великой Отечественной войне".

9 Мая к мемориалу несут живые цветы. Почтить память и сказать "спасибо за победу" приходят семьями.

"Нужно чтить память наших героических предков, конечно же, наградными примерами, такими, как сегодняшняя акция - восстановленный памятник советскому солдату, мы стараемся это делать, доносить свой посильный вклад. Я пытаюсь своими песнями доносить до молодого поколения эти вещи", - поделился заслуженный деятель Казахстана, член попечительского совета культурно-просветительского учреждения "Путями культуры" Ильяс Аутов.