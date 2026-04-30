Проект "БлогБай. Маевка" собрал контент-мейкеров в Лиде

Лида стала площадкой республиканского проекта "БлогБай. Маевка", который объединил представителей блогосферы и Министерства информации.

В Лидском замке блогеры обсудили актуальные вопросы медиапространства, роль новых СМИ и ответственность в работе с аудиторией. Кроме того, у Замкового озера участники высадили аллею блогеров из 22 ив. Новая зеленая локация стала вкладом в благоустройство города.

Игорь Курилович, блогер:

"То, что мы как блогеры собираемся и приезжаем в разные города Беларуси, это очень полезно. Нас смотрят люди, то же самое будут делать, как мы, например, приехали, посадили дерево у себя на родине, возле своего дома. Мой контент связан с тем, что любовь к своей семье и стране опять же через юмор, но с большим пониманием, что это наше общее, это наша земля".

"Очень важно, что блогеры приехали, они показывают нашу Лидчину, в Лиде все в лучшем виде. Это сплоченность большая как блогеров, так и молодого поколения, с нами были и школьники, и кадеты, мы все вместе работали сплоченно. Я как певец несу песню. Теперь моя задача написать красивую песню для молодежи, которая будет популяризировать то, что мы делаем, несем в наш мир", - отметил Андрей Панисов, блогер, артист.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Все они заинтересованы в одной простой вещи, чтобы наша страна развивалась. Нет там никаких врагов, никаких экстремистов, как кто-то думает. Ребята делают то, что им нравится, но это нравится не только им, но и тем, кто их смотрит и слушает. Самое важное, чтобы в их роликах, мини-сериалах, которые они снимают, было наше понимание мира, наши морально-этические ценности".