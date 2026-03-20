Проект указа о проведении ЭКО будет доработан в сжатые сроки - Ходжаев
Проект указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения" будет доработан в максимально сжатые сроки. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев.
Глава Минздрава отметил, что в ближайшее время пройдут обсуждения с Белорусским союзом женщин. Рассказал Александр Ходжаев и о поддержке дам в таких процедурах.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"Наши женщины, которые на сегодняшний день хотят иметь детишек, наши семьи, которые хотят иметь детишек и пока их еще не имеют, это та аудитория, которая волнуется, переживает, просит у государства каких-то возможностей для реализации, помощи. И государство говорит, да, мы на сегодняшний день имеем возможность в действующем нормативном документе одну попытку предложить по определенным возрастным критериям (на сегодняшний день до 40 лет) и тем категориям женщин, к которым это относится".
Подробности доклада министра здравоохранения главе государства смотрите 20 марта сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" в проекте "Разговор у Президента".