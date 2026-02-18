Проекты о женщинах, семейные ценности, молодежь: приоритеты региональных СМИ обсудили в Витебске

Расширение цифрового охвата и диалог с населением по запросу. Основные ориентиры в работе региональных СМИ обсудили в Витебске на коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи. Участие в заседании принял первый замглавы Администрации Президента Владимир Перцов.



В центре внимания - итоги деятельности идеологической вертикали северного региона за минувший год, реализация молодежной политики, эффективность работы местных СМИ. Акцент - на авторские материалы, взаимодействие с блогерами и лидерами мнений, использование чат-ботов.

Павел Дроздов, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома: "Технология меняется, и нам надо держать руку на пульсе, крайне оперативно реагировать на всю критическую и общественно значимую информацию, которая находится в интернет-пространстве, обнажать проблематику, которую у нас есть, не бояться об этом прямо говорить. Именно таким способом мы и способны заработать доверие граждан".

Марина Новицкая, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома: "Акценты расставлены на работу, в первую очередь, с молодежью. Мы видим по контуру нашей республики, насколько обострена ситуация. Мы должны сделать все то, чтобы наша молодежь понимала, что они должны беречь и на что должны направлять свои силы, чтобы созидать свою родную Республику Беларусь".