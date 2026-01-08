Проекты в образовании обсудили на рождественской конференции в Нацбиблиотеке

Государство и костел объединяют идеи для духовного воспитания молодежи. Каких проектов не хватает в религиозном образовании, обсуждали 8 января в Национальной библиотеке.

Там состоялась традиционная рождественская конференция. Ее посвятили 35-летию обновления структур католической церкви в Беларуси.

К исключению пробелов в истории костела подключились Академия наук, преподаватели теологического колледжа и священнослужители. Главное, что есть кому и кого обучать вере. Интерес к воскресным школам растет. Государство продолжает финансово поддерживать духовные вузы.