Проекты в образовании обсудили на рождественской конференции в Нацбиблиотеке
Автор:Редакция news.by
Государство и костел объединяют идеи для духовного воспитания молодежи. Каких проектов не хватает в религиозном образовании, обсуждали 8 января в Национальной библиотеке.
Там состоялась традиционная рождественская конференция. Ее посвятили 35-летию обновления структур католической церкви в Беларуси.
К исключению пробелов в истории костела подключились Академия наук, преподаватели теологического колледжа и священнослужители. Главное, что есть кому и кого обучать вере. Интерес к воскресным школам растет. Государство продолжает финансово поддерживать духовные вузы.
Из предложений - активно изучать биографии бискупов, которые сделали вклад в духовное возрождение белорусов. Следующую рождественскую конференцию планируют провести в Будславе.