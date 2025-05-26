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Нужен только паспорт? Что нужно помнить иностранцу, въезжающему в Беларусь по безвизу
В рамках безвизового режима иностранцы могут находиться в Беларуси за одну поездку в течение 30 дней. В течение года можно приезжать несколько раз, главное, чтобы время пребывания в стране не превышало 90 суток.
Что нужно с собой иметь иностранному гостю кроме паспорта, а также необходимо ли где-то отмечаться по прибытии в Беларусь. На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" начальник отряда пограничного контроля "Минск" Андрей Шока.
Андрей Шока:
"При пересечении государственной границы в безвизовом режиме нужно понимать, в соответствии с каким указом или распоряжением иностранцы пересекают границу. Если речь идет об Указе № 8 Президента Беларуси "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" и последнее распоряжение белорусского лидера насчет европейских государств, то достаточно иметь только паспорт".
Он также подчеркнул, что если разговор касается Указа № 300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", согласно которому предоставляется возможность посещать в туристических целях безвизовую территорию Брест - Гродно, то в этом случае, помимо паспорта, необходимо иметь разрешение на право посещения в безвизовой территории Брест - Гродно, которое выдают туроператоры.
"По прибытии в Республику Беларусь, поскольку иностранцы имеют право быть в стране 15-30 суток, необходима регистрация иностранцев по месту пребывания. То есть основной массе иностранцев после 10 дней нахождения в Беларуси нужно зарегистрироваться. Эти моменты необходимо учитывать при пересечении государственной границы и непосредственного пребывания в нашем государстве", - обратил внимание Андрей Шока.