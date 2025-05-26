Нужен только паспорт? Что нужно помнить иностранцу, въезжающему в Беларусь по безвизу

В рамках безвизового режима иностранцы могут находиться в Беларуси за одну поездку в течение 30 дней. В течение года можно приезжать несколько раз, главное, чтобы время пребывания в стране не превышало 90 суток.

Что нужно с собой иметь иностранному гостю кроме паспорта, а также необходимо ли где-то отмечаться по прибытии в Беларусь. На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" начальник отряда пограничного контроля "Минск" Андрей Шока.

Андрей Шока:

"При пересечении государственной границы в безвизовом режиме нужно понимать, в соответствии с каким указом или распоряжением иностранцы пересекают границу. Если речь идет об Указе № 8 Президента Беларуси "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" и последнее распоряжение белорусского лидера насчет европейских государств, то достаточно иметь только паспорт".

Андрей Шока news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58796c13-17b5-4caa-8e7d-70393d71bc86/conversions/e3c0bb78-92ab-4c60-8c2a-2763f7674f21-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58796c13-17b5-4caa-8e7d-70393d71bc86/conversions/e3c0bb78-92ab-4c60-8c2a-2763f7674f21-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58796c13-17b5-4caa-8e7d-70393d71bc86/conversions/e3c0bb78-92ab-4c60-8c2a-2763f7674f21-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58796c13-17b5-4caa-8e7d-70393d71bc86/conversions/e3c0bb78-92ab-4c60-8c2a-2763f7674f21-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Шока

Он также подчеркнул, что если разговор касается Указа № 300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", согласно которому предоставляется возможность посещать в туристических целях безвизовую территорию Брест - Гродно, то в этом случае, помимо паспорта, необходимо иметь разрешение на право посещения в безвизовой территории Брест - Гродно, которое выдают туроператоры.