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Профессия как праздник: 7 мая в Беларуси отмечается День работников радио, телевидения и связи
7 мая в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи. С этим праздником тепло поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Работа на радио и ТВ для многих стала важной частью жизни и подарила возможность посмотреть на этот мир шире.
Телевидение - это совершенно живой механизм, который не терпит неискренности. Эфиры сотрудники проживают вместе со страной и своими телезрителями, отсюда такой важный эффект партнерства, дружбы и личного присутствия тех, кто находится у телеэкранов.
"Прайм-тайм" - один из флагманских выпусков на канале "Первый информационный", все подается в духе современного ритма. Ведущим Сергею Луговскому и Полине Шубе такой формат очень комфортен.
Полина Шуба, ведущая телеканала "Первый информационный":
"Эта работа ежесекундная, она не останавливается никогда. И это действительно стало понятно буквально с первых мгновений запуска "Первого информационного".
Телевидение менялось, но плечом к плечу остаются те, кто видел все этапы его становления в суверенной Беларуси.
Анатолий Вечер, ведущий Белтелерадиокомпании:
"Человек должен быть создан для телевидения, потому что сюда приходило очень много талантливых людей, харизматичных, потрясающих телеведущих и авторов. Но поскольку они не были созданы для телевидения, они здесь не задерживались. Они что-то делали, их программы до сих пор вспоминают, но они тут же уходили и исчезали".
Новости являются скелетом телевидения.
Алексей Волков, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":
"Профессия телевизионщика, на мой взгляд, лучшая, ну или одна из лучших, потому что она тебе позволяет каждый день переживать совершенно новые эмоции. Это знакомство с новыми людьми, новые локации, новый опыт."
Телевидение - это про общество как единое целое. Белтелерадиокомпания является участником многочисленных и важных акций.
Алеся Высоцкая, завотделом репортеров телеканала "Первый информационный":
"Наш медиахолдинг - это история не только о создании качественного теле- и радиопродукта, это еще благотворительность. Беларуский союз женщин умеет объединять увлеченных и активных людей. В компании уже 170 человек. Мы развиваем такие проекты, которые направлены на развитие, созидание, укрепление нашего здоровья и семейных ценностей".
Сотрудники БТ, как и весь как телевизионный процесс, стремительно идут дальше в ногу со временем. Развлекательный формат делает жизнь вокруг, пусть немного, но все-таки лучше.
Анна Квилория, ведущая Белтелерадиокомпании:
"Я выбрала самую лучшую профессию из всех возможных, потому что какая еще стезя дает возможность побывать на Байконуре, прыгнуть с парашютом, съездить в Брестскую крепость, опуститься в шахты Беларуськалия?! Дорогие наши зрители, помните, что мы всегда работаем для вас, и все, что здесь крутится, происходит только для вас, потому что мы всегда стараемся донести вам все самое лучшее, что мы когда-то увидели своими глазами".
Если телевидение является зеркалом событий вокруг, то радио - это сердце. Легендарные дикторы своим необычным голосом украшают эфир и дома белорусов.
Елена Швайко, директор Первого национального канала Белорусского радио:
"Скоро будет ровно 50 лет, как я пришла работать на Белорусское радио. Я ни одного дня не задумывалась, почему я здесь нахожусь, потому что нравится работа и сама профессия".
Профессия телевизионного журналиста и радиоведущего - это общение с разными людьми, это впечатления, которые автор пропускает через себя и транслирует аудитории, соответственно, всему миру.