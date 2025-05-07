Профессия как праздник: 7 мая в Беларуси отмечается День работников радио, телевидения и связи

7 мая в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи. С этим праздником тепло поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Работа на радио и ТВ для многих стала важной частью жизни и подарила возможность посмотреть на этот мир шире.

Телевидение - это совершенно живой механизм, который не терпит неискренности. Эфиры сотрудники проживают вместе со страной и своими телезрителями, отсюда такой важный эффект партнерства, дружбы и личного присутствия тех, кто находится у телеэкранов.

"Прайм-тайм" - один из флагманских выпусков на канале "Первый информационный", все подается в духе современного ритма. Ведущим Сергею Луговскому и Полине Шубе такой формат очень комфортен.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/168ae32c-1a38-43fa-9bd3-6b8bb1fa11ea/conversions/ff603ffe-81bd-4da3-97f9-c4551a54b80f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/168ae32c-1a38-43fa-9bd3-6b8bb1fa11ea/conversions/ff603ffe-81bd-4da3-97f9-c4551a54b80f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/168ae32c-1a38-43fa-9bd3-6b8bb1fa11ea/conversions/ff603ffe-81bd-4da3-97f9-c4551a54b80f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/168ae32c-1a38-43fa-9bd3-6b8bb1fa11ea/conversions/ff603ffe-81bd-4da3-97f9-c4551a54b80f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Полина Шуба, ведущая телеканала "Первый информационный":

"Эта работа ежесекундная, она не останавливается никогда. И это действительно стало понятно буквально с первых мгновений запуска "Первого информационного".

Телевидение менялось, но плечом к плечу остаются те, кто видел все этапы его становления в суверенной Беларуси.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908ed4cb-9d91-4496-bc6e-29fca73d1d4d/conversions/c7e6fc53-d5bc-4f02-80bf-6dc66028f1cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908ed4cb-9d91-4496-bc6e-29fca73d1d4d/conversions/c7e6fc53-d5bc-4f02-80bf-6dc66028f1cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908ed4cb-9d91-4496-bc6e-29fca73d1d4d/conversions/c7e6fc53-d5bc-4f02-80bf-6dc66028f1cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/908ed4cb-9d91-4496-bc6e-29fca73d1d4d/conversions/c7e6fc53-d5bc-4f02-80bf-6dc66028f1cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анатолий Вечер, ведущий Белтелерадиокомпании:

"Человек должен быть создан для телевидения, потому что сюда приходило очень много талантливых людей, харизматичных, потрясающих телеведущих и авторов. Но поскольку они не были созданы для телевидения, они здесь не задерживались. Они что-то делали, их программы до сих пор вспоминают, но они тут же уходили и исчезали".

Новости являются скелетом телевидения.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af981052-0a5e-4899-b9aa-5637d73817f2/conversions/79ebd685-eecc-48c4-95e7-0e48216b911d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af981052-0a5e-4899-b9aa-5637d73817f2/conversions/79ebd685-eecc-48c4-95e7-0e48216b911d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af981052-0a5e-4899-b9aa-5637d73817f2/conversions/79ebd685-eecc-48c4-95e7-0e48216b911d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af981052-0a5e-4899-b9aa-5637d73817f2/conversions/79ebd685-eecc-48c4-95e7-0e48216b911d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Волков, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Профессия телевизионщика, на мой взгляд, лучшая, ну или одна из лучших, потому что она тебе позволяет каждый день переживать совершенно новые эмоции. Это знакомство с новыми людьми, новые локации, новый опыт."

Телевидение - это про общество как единое целое. Белтелерадиокомпания является участником многочисленных и важных акций.

Алеся Высоцкая, завотделом репортеров телеканала "Первый информационный":

"Наш медиахолдинг - это история не только о создании качественного теле- и радиопродукта, это еще благотворительность. Беларуский союз женщин умеет объединять увлеченных и активных людей. В компании уже 170 человек. Мы развиваем такие проекты, которые направлены на развитие, созидание, укрепление нашего здоровья и семейных ценностей".

Сотрудники БТ, как и весь как телевизионный процесс, стремительно идут дальше в ногу со временем. Развлекательный формат делает жизнь вокруг, пусть немного, но все-таки лучше.

Анна Квилория news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6ac13c-81b4-4fd7-8cdc-718b93cd69a9/conversions/5a0e9f48-b6e2-4c86-8e06-00003d326fde-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6ac13c-81b4-4fd7-8cdc-718b93cd69a9/conversions/5a0e9f48-b6e2-4c86-8e06-00003d326fde-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6ac13c-81b4-4fd7-8cdc-718b93cd69a9/conversions/5a0e9f48-b6e2-4c86-8e06-00003d326fde-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6ac13c-81b4-4fd7-8cdc-718b93cd69a9/conversions/5a0e9f48-b6e2-4c86-8e06-00003d326fde-xl-___webp_1920.webp 1920w Анна Квилория

Анна Квилория, ведущая Белтелерадиокомпании:

"Я выбрала самую лучшую профессию из всех возможных, потому что какая еще стезя дает возможность побывать на Байконуре, прыгнуть с парашютом, съездить в Брестскую крепость, опуститься в шахты Беларуськалия?! Дорогие наши зрители, помните, что мы всегда работаем для вас, и все, что здесь крутится, происходит только для вас, потому что мы всегда стараемся донести вам все самое лучшее, что мы когда-то увидели своими глазами".

Если телевидение является зеркалом событий вокруг, то радио - это сердце. Легендарные дикторы своим необычным голосом украшают эфир и дома белорусов.

Елена Швайко, директор Первого национального канала Белорусского радио:

"Скоро будет ровно 50 лет, как я пришла работать на Белорусское радио. Я ни одного дня не задумывалась, почему я здесь нахожусь, потому что нравится работа и сама профессия".