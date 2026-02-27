3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Профессор БНТУ, доктор наук Владимир Ивашечкин удостоен медали "За трудовые заслуги"
Сила государства в людях, которые каждодневным трудом вносят большой вклад в развитие самых разных отраслей экономики. Такие кадры замечают и поощряют.
Это отражает указ Президента № 68. 32 представителя различных сфер деятельности удостоены государственных наград. В этом списке герой следующего сюжета.
Это как раз тот случай, когда человек всю свою профессиональную жизнь посвящает одному делу. Еще в студенчестве Владимир Васильевич увлекся наукой в области гидравлики и энергостроительства. После остался преподавать в родном вузе. Преданность делу отразилась и на темпах карьеры - декан Белорусского национального технического университета, профессор, в 2013 году стал доктором наук.
Владимир Ивашечкин, профессор кафедры гидротехнического и энергетического строительства, водного транспорта и гидравлики БНТУ:
"Мне нравится, что моя работа дает эффективность. Вот представьте, я приезжаю, например, на какую-то скважину, которая уже практически не работает, которую выведут из обращения. Я провожу там реанимационные работы, я получаю от этого удовольствие".
За его плечами не один десяток научных трудов и авторских свидетельств. За 45 лет преподавания студенты защищают научные работы и диссертации, а некоторые уже руководят крупными стройобъектами.
Владимир Ивашечкин, профессор кафедры гидротехнического и энергетического строительства, водного транспорта и гидравлики БНТУ:
"Преподавание очень интересно, потому что переворачиваешь большой объем литературы, чтобы подготовиться к занятиям. И этот объем потом ложится на материалы лекции, презентации. Стараешься донести этот материал до студентов. И когда видишь, что студенты понимают тебя, есть обратная связь, горят глаза, то, конечно, получаешь от этой деятельности удовольствие".
Профессор строгий, но справедливый, говорят студенты. Однако учиться у таких кадров, значит получать самые точные знания, что особенно ценно - практикоориентированность.
Давид Мелещук, студент БНТУ:
"Классно подходит к работе со студентом. Всегда можно было ему позвонить, прийти к нему, сказать, Владимир Васильевич, нужна помощь. Поможет даже не по своему предмету, все объяснит, все расскажет".
Елена Валько, студентка БНТУ:
"Достаточно доходчиво объясняет, учитывая то, что мы еще были детьми, когда поступали. Он очень многому научил, научил, как правильно относиться к учебе, помогал нам с нашими первыми расчетными работами".
Награда "За трудовые заслуги" стала признанием многолетнего труда, вклада в подготовку инженерных кадров и развитие водного хозяйства страны.
Владимир Ивашечкин, профессор кафедры гидротехнического и энергетического строительства, водного транспорта и гидравлики БНТУ:
"Я себя считаю все-таки патриотом и страны, и университета, который я когда-то окончил. Я здесь проработал всю жизнь. Считаю, что я добился здесь хороших результатов".
32 белоруса удостоены государственных наград - орденов, медалей и почетных званий. Это люди, которые внесли особый вклад в развитие экономики, науки, спорта и других сфер жизни. Они знают и делают то, что любят. И это приносит вполне конкретную пользу для всей страны.