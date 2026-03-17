Профессор из Казахстана предложил создать международную ассоциацию компаративистов стран СНГ

В первый день XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки гости из Казахстана - Светлана Ананьева, заведующая отделом международных связей Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, и Бейбут Мамраев, доктор филологических наук, профессор - поделились впечатлениями о форуме, оценили уровень сотрудничества между двумя странами и порассуждали о будущем книги в эпоху цифровых технологий.

Гости из Казахстана признались, что всегда рады бывать в Минске, и высоко оценили организацию выставки.

"Союз писателей и Министерство информации Беларуси проводят совершенно удивительные мероприятия: симпозиум "Писатель и время", международные круглые столы. Очень многие контакты нашего института появляются именно здесь, на белорусской земле, - рассказала Светлана Ананьева. - С вашей книжной выставки мы привозим новые книги, о которых потом пишем в наших коллективных монографиях. За это особое спасибо белорусским коллегам, переводчикам, издателям. Мы гордимся тем, что именно за последние годы великий Абай и роман-эпопея Мухтара Ауэзова "Путь Абая" зазвучали на белорусском языке".

Светлана Ананьева, заведующая отделом международных связей Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова

Участники интервью обратили внимание на символичность того факта, что в день открытия выставки состоялась встреча Президента Беларуси с послом Казахстана, что подтверждает теплый характер двусторонних отношений.

"Отношения между нашими странами очень доверительные, теплые. То, что мы сегодня оказались на таком представительном форуме, - свидетельство того, что люди желают добра на земле, прогресса, эволюции", - отметил Бейбут Мамраев.

По его словам, в эпоху активного внедрения искусственного интеллекта уделять такое внимание печатной книге - значит обратить внимание подрастающего поколения на непреходящую роль литературы в жизни человека.

"Конечно, сейчас все охотно пользуются электронными версиями книг, но подержать книгу в руках, переживать вместе с ее героями, откладывать и возвращаться снова - это возможно только с хорошо напечатанной книгой", - подчеркнул профессор.

Бейбут Мамраев, доктор филологических наук, профессор

Особое внимание гости обратили на развитие детской литературы, отметив, что эта тема важна как для Беларуси, так и для Казахстана.

"Иногда детская литература бывает очень дорогой, тяжело доступной для всех стран. Что бы ни произошло - балет можно смотреть по интернету, но разве передаст это живое созерцание? Так же и с книгой. Мир настолько открыт сегодня, он дает огромные возможности для молодого поколения", - поделился мнением Бейбут Мамраев.

На философский вопрос о том, что нужно делать современным писателям, чтобы их читали и через сто лет, Светлана Ананьева ответила просто: "Надо писать так, чтобы было интересно. Книга должна быть умной, а читатель - вдумчивым, понимающим, для которого художественное произведение - это как будто вторая жизнь, проживаемая в искусстве и литературе".

Бейбут Мамраев выступил с важной инициативой, предложив создать международную ассоциацию компаративистов в странах СНГ.

"Сравнительное литературоведение - это тот инструмент, который позволяет распознать в большом объеме информации художественной литературы настоящие жемчужины. Также я хотел бы предложить провести конференцию по художественному переводу. Эта проблема стоит во всем мире", - заявил профессор.

Он привел пример переводов Самуила Маршака, благодаря которым Шекспир и Бернс зазвучали на русском языке как родные, а также вспомнил, как Абай переводил Пушкина и Лермонтова на казахский язык.

"Татьяна из "Евгения Онегина" воспринималась казахской девушкой. Надо обладать талантом, чувством слога, чтобы проникнуть в душу человека другой культуры", - пояснил Бейбут Мамраев.



Бейбут Мамраев и Светлана Ананьева

Светлана Ананьева, анализирующая в своих научных трудах исторические произведения, напомнила о важности изучения прошлого: "Историческая тематика и проблематика интересны всегда, потому что история повторяется. Мы должны усвоить ее уроки и быть внимательнее к тому, что происходит".