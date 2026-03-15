Профессор Сергей Красный рассказал об инновациях в борьбе с раком в Беларуси
Здоровье нации - один из приоритетов программы социально-экономического развития нашего государства на ближайшую пятилетку.
С учетом того, что ВОЗ прогнозирует к 2050 году рост заболеваемости раком до 35 млн случаев в год, Беларусь активно внедряет новые методы ранней диагностики и лечения онкологии. Доктор медицинских наук и профессор Сергей Красный рассказал "Первому информационному" об успехах современной медицины.
"В Республике Беларусь ведется канцер-регистр, в котором собраны сведения за последние 50 лет обо всех пациентах. Заболеваемость постепенно растет: ожидается, что число новых случаев превысит 60 тыс. Это большая цифра. Мы можем прогнозировать, что заболеваемость будет расти, связано это с разными факторами. Прежде всего - увеличением продолжительности жизни, так как рак - это все-таки заболевание преимущественно людей пожилого возраста", - рассказал доктор медицинских наук.
В стране выявляется большое количество случаев, но, тем не менее, значительная их часть приходится на ранние стадии. Это говорит о качественной работе системы здравоохранения.
"В последние годы были разработаны несколько программ скрининга злокачественных опухолей по раку основных локализаций. Сейчас эти программы включены во всеобщую диспансеризацию. Это дало свои результаты. В основном выявляется первая и вторая стадия заболевания. Если мы на круг возьмем по республике, то в прошлом году, это пока предварительные цифры, но я думаю, они мало изменятся. 65 % всех злокачественных опухолей выявлены на первой и второй стадии заболевания, но и результаты, конечно, совершенно другие", - пояснил профессор Сергей Красный.
CAR-T клеточная терапия - это один из методов, который разработали белорусские ученые, уже успешно применяется. В чем уникальность этого метода?
"Уникальность этого метода в том, что, по сути, это генная модификация клеток человека с целью придания им новых свойств. Они начинают распознавать опухоли и уничтожать. Пролечено уже около сотни пациентов. Это не только белорусские граждане, но и иностранцы. В Беларусь едут из близлежащих стран, где этой технологии нет. На сегодняшний день замечательные успехи достигнуты в лечении лейкозов и лимфом. Что касается химиотерапии и CAR-T-терапии, то у каждой есть свои показания. Вполне возможно, что когда-то они сблизятся, и, может быть, один метод заменит другой, или будут использоваться совместно. Но на сегодняшний день CAR-T-терапию мы используем для лечения наиболее тяжелых пациентов, которые уже получили все методы лечения, и это для них последний выход", - подчеркнул профессор