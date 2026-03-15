Профессор Сергей Красный рассказал об инновациях в борьбе с раком в Беларуси

Здоровье нации - один из приоритетов программы социально-экономического развития нашего государства на ближайшую пятилетку.



С учетом того, что ВОЗ прогнозирует к 2050 году рост заболеваемости раком до 35 млн случаев в год, Беларусь активно внедряет новые методы ранней диагностики и лечения онкологии. Доктор медицинских наук и профессор Сергей Красный рассказал "Первому информационному" об успехах современной медицины.

"В Республике Беларусь ведется канцер-регистр, в котором собраны сведения за последние 50 лет обо всех пациентах. Заболеваемость постепенно растет: ожидается, что число новых случаев превысит 60 тыс. Это большая цифра. Мы можем прогнозировать, что заболеваемость будет расти, связано это с разными факторами. Прежде всего - увеличением продолжительности жизни, так как рак - это все-таки заболевание преимущественно людей пожилого возраста", - рассказал доктор медицинских наук.

В стране выявляется большое количество случаев, но, тем не менее, значительная их часть приходится на ранние стадии. Это говорит о качественной работе системы здравоохранения.

профессор Сергей Красный

"В последние годы были разработаны несколько программ скрининга злокачественных опухолей по раку основных локализаций. Сейчас эти программы включены во всеобщую диспансеризацию. Это дало свои результаты. В основном выявляется первая и вторая стадия заболевания. Если мы на круг возьмем по республике, то в прошлом году, это пока предварительные цифры, но я думаю, они мало изменятся. 65 % всех злокачественных опухолей выявлены на первой и второй стадии заболевания, но и результаты, конечно, совершенно другие", - пояснил профессор Сергей Красный.

CAR-T клеточная терапия - это один из методов, который разработали белорусские ученые, уже успешно применяется. В чем уникальность этого метода?