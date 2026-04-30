Профилактику правонарушений среди подростков в Беларуси усиливают на законодательном уровне

В Беларуси усиливают профилактику правонарушений среди подростков. Соответствующие корректировки внесены в закон об изменении кодексов по вопросам административной ответственности.

Масштабная инициатива по профилактике правонарушений стартовала в Беларуси в сентябре 2025 года. Главная цель - помочь стать на путь исправления тем, кто однажды ошибся. А еще сформировать уважение к истории, культуре и традициям страны.

Елена Орлова, директор центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" г. Минска:

"В данный проект включены учащиеся, которые требуют особого педагогического внимания, со всех районов Минска. А координатором проекта является центр дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" Партизанского района. В рамках проекта огромное количество мероприятий проходит на базе нашего района, а также выездные экскурсии, благотворительные мероприятия, различные турниры".

Сопровождают подростков не только правоохранители, но и воспитанники военно-патриотического клуба "Орлята. Наследники Победы!" Это принцип "равный обучает равного". Наставники помогают выстроить доверие и на личном примере показывают дисциплину.

"Мы сдружились. Понятное дело, что мы, по сути, как одна целая семья, друг другу помогаем, всегда вместе. Мы ездим на возложения цветов, всегда много историй, фильмов, рассказов. К ветеранам часто ездим", - поделилась воспитанница военно-патриотического клуба "Орлята. Наследники Победы!" Влада Воробей.

воспитанница военно-патриотического клуба "Орлята. Наследники Победы!" Влада Воробей

Сама работа по профилактике масштабная и проводится уже не один год, а внесенные корректировки помогут более четко регламентировать этот процесс. В Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях появилась отдельная глава, которая регулирует порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. В ней прописаны исполнители, процедура и сроки.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы не считаем первостепенным наказать несовершеннолетнего. Для нас важно упредить совершение несовершеннолетним правонарушения, и важно, чтобы несовершеннолетний осознал общественную опасность содеянного. Какие профилактические меры предусматриваются? Во-первых, это разъяснение законодательства, принесение извинения (оно может быть личным либо публичным), возмещение вреда. И, конечно же, ограничение досуга несовершеннолетних. Такие меры профилактического воздействия могут применяться как отдельно, так и в совокупности. Решение будет принимать орган, который ведет административный процесс".

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С каждым, кто сегодня находится в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних, проводят индивидуально-профилактическую работу. Длится она в течение года и предусматривает комплексный подход.

Екатерина Петрашкевич, участковый инспектор ИДН Центрального РУВД г. Минска:

"Мы проводим с ребятами профилактические беседы. Либо приходим в класс, где они обучаются, и проводим общую профбеседу, либо проводим индивидуальную беседу с ними: приходим к ним по месту жительства, смотрим условия проживания, чтобы не было признаков социально-опасного положения в семье. Также вызываем всех подростков в Центральное РУВД г. Минска, чтобы с ними проводить профилактическую работу".

Екатерина Петрашкевич, участковый инспектор ИДН Центрального РУВД г. Минска

Важно уберечь от необдуманных шагов и тех подростков, которые не стали участником правонарушений. На это направлены и специальные рейды на улицах города. Правоохранители проводят их ежедневно. Во главе угла - информационно-разъяснительная работа.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

"Мы сталкиваемся с тем, что способы вовлечения в преступную деятельность и правонарушения подростков несколько меняются. Мы понимаем, что часть преступного мира ушла в цифровой сегмент. Это преступления и правонарушения, совершаемые как в отношении самих подростков, так и отчасти совершаемые самими подростками. Безусловно, мы это учитываем, анализируем и все те вызовы и угрозы, которые диктуют нам современные реалии, мы их учитываем для проведения профилактической работы с несовершеннолетними".

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома