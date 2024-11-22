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Профсоюз открыл горячую линию по разъяснению вопросов оплаты труда педагогических работников
Белорусский профсоюз работников образования и науки запустил прямую телефонную линию. С 1 января 2025 года вступило в силу постановление Минобразования по повышению размеров надбавок педагогическим работникам.
Средняя допвыплата по контракту теперь составляет более 30 %. В некоторых районах и в Минске она достигает 50 %. В связи с тем, что нововведения зачастую вызывают различные вопросы, для педработников создана возможность для консультаций.
Существенно увеличена заработная плата различным категориям педагогических работников - от 10 % до 39 %. Задача профсоюза - ежедневно следить за тем, чтобы те выплаты, которые положены педагогам и сотрудникам, правильно и вовремя должны быть выплачены.
Задать свой вопрос и получить консультацию специалиста можно по будням с 10:00 до 13:00 по телефону +375 (17) 270-04-53.
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