Профсоюз открыл горячую линию по разъяснению вопросов оплаты труда педагогических работников

Белорусский профсоюз работников образования и науки запустил прямую телефонную линию. С 1 января 2025 года вступило в силу постановление Минобразования по повышению размеров надбавок педагогическим работникам.

Средняя допвыплата по контракту теперь составляет более 30 %. В некоторых районах и в Минске она достигает 50 %. В связи с тем, что нововведения зачастую вызывают различные вопросы, для педработников создана возможность для консультаций.