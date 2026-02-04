Профсоюзы мониторят соблюдение температурного режима на рабочих местах

В морозные дни особое внимание к соблюдению температурного режима на рабочих местах. К системному мониторингу подключились и профсоюзные организации.

На предприятии по приему и скупке вторсырья работать комфортно, несмотря на понижение температуры на улице. Для сотрудников созданы благоприятные условия, чтобы не замерзнуть. Среди ключевых моментов: подходящая для сезона одежда, "теплые" перерывы, а также специальное помещение, где температура не менее плюс 22 градусов. Кроме того, в правилах внутреннего распорядка предприятия прописаны конкретный график работы, продолжительность и количество перерывов.

