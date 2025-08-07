Прокатиться на квадроцикле и заняться сапсерфингом - белорусы все чаще выбирают экстремальный отдых

Белорусы все чаще отдают предпочтение активному туризму. В стране работает более 300 пеших и веломаршрутов. Они подходят как новичкам, так и профессионалам. От коротких прогулок до многодневных походов.

Валентин, инструктор по вождению квадроцикла, не только обучает новичков, но и сам в свободное время любит скорость.

Инструктор по вождению квадроцикла Валентин Асадчик

"Мы наблюдаем, как люди справляются с управлением. Если все получается хорошо, разрешаем подъемы, спуски, заезды в лужи и грязь. Если возникают трудности, выбираем более ровную трассу, без сложных участков", - отметил инструктор по вождению квадроцикла Валентин Асадчик.

В Беларуси растет интерес к активному отдыху с элементами экстремального туризма. Адреналиновые спуски и динамичные подъемы - все это предлагают туры на квадроциклах.

Катание на квадроциклах по трассам Минской области - отличный способ почувствовать красоту белорусской природы.

"Очень много людей приезжает покататься. В основном это горожане, но и те, кто живет за городом, часто стремятся приобрести свой квадроцикл. Это отличный способ снять стресс: катаемся по лесу, наслаждаемся природой, бездорожьем. Кому-то даже нравится посидеть в грязи, искупаться, люди отвлекаются от городской суеты", - подчеркнул инструктор по вождению квадроцикла.

Независимо от опыта каждый может попробовать себя в этом увлечении. Инструктор обязательно расскажет о технике безопасности. Вся необходимая экипировка будет предоставлена.

Сеть водоемов Беларуси создает отличные условия для водных видов спорта: байдарочные сплавы, катание на водных лыжах, сапсерфинг. Сап-инструктор Алексей уже не первый год простым языком объясняет людям основы безопасного сапсерфинга в любую погоду.

"Встать на доску может любой желающий, никаких специальных навыков не требуется. Каждый день у нас отдыхает много гостей из России, им здесь нравится, они любят Беларусь, все впечатлены. За последние пару лет у нас появились и гости из африканских стран", - рассказал инструктор по сапбордингу Алексей Дорошкевич

В Беларуси созданы условия для того, чтобы совместить отдых, активность и новые впечатления. Активный туризм динамично развивается и с каждым годом набирает обороты.

Многие иностранные гости, приезжая в Беларусь, планируют свои путешествия с учетом возможностей для активного туризма.

"Например, в Минске многие иностранцы без проблем арендуют велосипед и катаются по многочисленным велодорожкам города. В целом основные туристические ресурсы нашей страны находятся в регионах. Это озера, извилистые реки, густые леса и пущи. Все это способствует развитию водного туризма и популярности сплавов", - подчеркнул референт отдела департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Алексей Застенчик.