Прохорова: Чтобы жить в экономически успешной стране, надо договариваться в политической сфере

Для того чтобы жить в мирной и экономически успешной стране, надо прежде всего договариваться в политической сфере. Таким мнением поделилась предприниматель Елена Прохорова, комментируя интервью нашего Президента блогеру и бизнесмену Марио Науфалу для платформы Х. По ее словам, сейчас мы находимся на грани больших перемен в положительном ключе. И главное - не упустить этот момент.

"В очередной раз восхищаюсь Президентом, его мудростью человеческой, его отношением к происходящему на внешнем контуре. Очень важно, что этот ленинский принцип "политика - это концентрированная экономика" переформатировался, и сегодня политика уже стала во главе угла любой экономики. Мы все осознаем: чтобы жить в мирной стране, в экономически успешной стране, надо прежде всего договариваться в политической сфере".