Прокуратура Хойникского района выявила нарушения в животноводческой сфере

Прокуратура Хойникского района прошлась по аграрным предприятиям и нашла системные нарушения. Основные претензии коснулись условий содержания, кормления скота и соблюдения ветеринарных норм.

Так, на шести фермах новорожденных телят содержали попарно в индивидуальных домиках. При этом подстилки было недостаточно. Такие условия напрямую повышают риск заболеваний. К тому же животных держали дольше установленных сроков. На одной из ферм выявлено нарушение технологии кормления.

Еще один показатель - организация родильных отделений. На отдельных объектах они попросту отсутствовали.

Татьяна Винникова, старший помощник прокурора Гомельской области:

"Не во всех аграрных организациях соблюдали порядок лечебно-профилактических мероприятий для животных, утвержденный главным ветеринарным врачом Хойникского района. Обнаружены 2 теленка, которым на второй день жизни не провели вакцинацию. На одной из ферм весь молодняк на 60-й день жизни не прошел профилактику от паразитов. При таких обстоятельствах возможно развитие заболеваний и непроизводительное выбытие телят в раннем возрасте. По результатам проверки прокурор Хойникского района внес в райисполком представление с требованием устранить нарушения. Акт надзора исполнен".