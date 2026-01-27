Промышленный потенциал и возможности для молодежи обсудили в Пинске

О перспективах развития Полесья 27 января говорили в Пинске. С депутатским активом области встретился председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Пинск - один из крупнейших городов Брестской области, столица Белорусского Полесья. Сегодня здесь идет реализация больших инвестпроектов. В частности, благодаря инициативе "Один район - один проект" появилось предприятие по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей.

Моноблоки, ручки, накладки, крышки - теперь эти компоненты появляются под знаком белорусского качества. Причем максимально автоматизированным способом. Возведен уникальный для нашей страны завод на территории местного индустриального парка и относится к СЭЗ "Брест". Заработало импортозамещающее производство недавно, но уже уверенно смотрит вперед и планирует выходить на экспорт. Сейчас годовая мощность - 3 млн изделий.

Александр Трояновский, директор предприятия по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей:

"На сегодняшний момент этого достаточно. Ведутся поставки на 2 предприятия и великая работа на выход на российский рынок. Поставлены образцы на 3 аккумуляторных завода, идет процесс согласования. При выходе на российский рынок объемы будут увеличиваться. Предприятие имеет возможность увеличения до 5 млн пластиковых компонентов".

А предприятие по переработке древесины уже давно знают за рубежом: мебель, фанера, матрасы, полиматериалы. Холдинг объединяет 28 фабрик. Не стоять на месте - главный принцип предприятий Пинска.

Современный подход, новые идеи и помощь каждому

Сейчас основной акцент в регионе - на реализацию программы Припятского Полесья. Об этом 27 января говорили и на встрече актива депутатского корпуса Брестчины. А еще разъяснить законодательство, разобраться в конфликте, помочь отремонтировать дом или установить игровую площадку - благодаря депутатам решаются самые разные вопросы.

Светлана Бартош, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Все в законах и нормативных документах от корочки до корочки прописать невозможно - ни судьбу каждого человека, ни судьбу семьи, не ту проблему жизненную, с которой они сталкиваются. Но именно для этого мы есть и приезжаем в округа. Неделю в месяц работаем для того, чтобы понимать, чем мы можем еще помочь гражданину, нашему простому человеку".

Александр Омельянюк, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для депутатов очень важно, чтобы те законопроекты, которые выходят из Палаты, чтобы они были современными, эффективными, чтобы они работали. Цель у нас одна - улучшить наше движение вперед, чтобы оно было поступательным, позитивным".

Встреча со студентами Полесского университета

Главные направления парламентской деятельности обсуждали 27 января и с учащимися Полесского университета. Задач на новую пятилетку перед ними немало.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Работе с молодежью уделяем огромное внимание. В прошлом году у нас был создан молодежный совет - 110 молодых людей, которые представляют 110 избирательных округов. Это фактически помощники депутатов. Мы их активно вовлекаем в общественно-политическую деятельность. Пытаемся выйти на алгоритм работы: задействовать молодежный совет, вовлекать в политические мероприятия, привлекать к конкретным делам, инициативам".

Ольга Мацука, член Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

"Очень умную и грамотную мысль всегда нам говорят, что истинный патриот может воспитать патриота. И когда мой дедушка воевал за нашу страну, мои родители добросовестно выполняли обязанности на своей работе. Конечно, мне тоже хочется внести свой вклад на благо нашей Беларуси".

