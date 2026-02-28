Прорыв белорусской онкологии: уникальная CAR-T-терапия спасла десятки жизней

"Уникальность этого метода в том, что, по сути, это генная модификация клеток человека с целью придания им новых свойств. Они начинают распознавать опухоль и уничтожать. Пролечено уже около сотни пациентов, это не только белорусские граждане, но и иностранцы. В Беларусь едут из близлежащих стран, где этой технологии нет. На сегодняшний день замечательные успехи достигнуты в лечении лейкозов и лимфом, также можно упомянуть миеломную болезнь".