Прорыв белорусской онкологии: уникальная CAR-T-терапия спасла десятки жизней
Онкология теперь не приговор - около 65 % злокачественных новообразований у белорусов в 2025 году выявили на ранних стадиях. Это значительно упрощает лечение.
Одно из серьезных достижений белорусской науки и прорывов современной медицины - внедрение CAR-T-клеточной терапии. Она уже спасла десятки жизней.
Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
"Уникальность этого метода в том, что, по сути, это генная модификация клеток человека с целью придания им новых свойств. Они начинают распознавать опухоль и уничтожать. Пролечено уже около сотни пациентов, это не только белорусские граждане, но и иностранцы. В Беларусь едут из близлежащих стран, где этой технологии нет. На сегодняшний день замечательные успехи достигнуты в лечении лейкозов и лимфом, также можно упомянуть миеломную болезнь".
Стоимость уникальной технологии в Беларуси в десятки раз ниже, чем в Европе. В перспективе - расширение поля применения CAR-T-терапии.