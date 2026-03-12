Просветительские лекции с нацистским уклоном: в Беларуси расследуют дело о фальсификации истории ВОВ

В последние годы в интернете отдельные личности распространяют откровенно лживые сведения о Великой Отечественной войне. Правовым барьером фальсификации стало расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, которое Генпрокуратура начала еще в 2021 году.

За эти годы много фактов предано огласке, имена нацистов звучат на судебном процессе, как и обвинительные приговоры.

И уже мониторинг интернет-ресурсов Генеральной прокуратурой установил факты такой "авторской" интерпретации исторических событий времен Великой Отечественной войны на видео-хостинге YouTube. По итогам изучения собранных сведений возбуждено уголовное дело об умышленных действиях по реабилитации нацизма.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Согласно материалам дела, 39-летняя уроженка г. Минска, находясь за пределами Беларуси и манипулируя в группе с иными гражданами отдельными фактами из истории страны, на системной основе изготовляла и размещала на общедоступном YouTube-канале видеоролики в форме просветительских лекций. Один из восхваляемых ею нацистов - генеральный комиссар Генерального округа "Белорутения" Вильгельм Кубе, который пропагандировал идеи полного уничтожения еврейского населения и который напрямую ответственен за гибель не менее 50 тыс. евреев в 1942 году в Минском гетто".

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e34baf1-7482-4670-b0a8-a49da0d850fc/conversions/24926e54-8b47-466f-8d0b-35e581eb77aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e34baf1-7482-4670-b0a8-a49da0d850fc/conversions/24926e54-8b47-466f-8d0b-35e581eb77aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e34baf1-7482-4670-b0a8-a49da0d850fc/conversions/24926e54-8b47-466f-8d0b-35e581eb77aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e34baf1-7482-4670-b0a8-a49da0d850fc/conversions/24926e54-8b47-466f-8d0b-35e581eb77aa-xl-___webp_1920.webp 1920w