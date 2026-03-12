3.73 BYN
Просветительские лекции с нацистским уклоном: в Беларуси расследуют дело о фальсификации истории ВОВ
В последние годы в интернете отдельные личности распространяют откровенно лживые сведения о Великой Отечественной войне. Правовым барьером фальсификации стало расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, которое Генпрокуратура начала еще в 2021 году.
За эти годы много фактов предано огласке, имена нацистов звучат на судебном процессе, как и обвинительные приговоры.
И уже мониторинг интернет-ресурсов Генеральной прокуратурой установил факты такой "авторской" интерпретации исторических событий времен Великой Отечественной войны на видео-хостинге YouTube. По итогам изучения собранных сведений возбуждено уголовное дело об умышленных действиях по реабилитации нацизма.
Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
"Согласно материалам дела, 39-летняя уроженка г. Минска, находясь за пределами Беларуси и манипулируя в группе с иными гражданами отдельными фактами из истории страны, на системной основе изготовляла и размещала на общедоступном YouTube-канале видеоролики в форме просветительских лекций. Один из восхваляемых ею нацистов - генеральный комиссар Генерального округа "Белорутения" Вильгельм Кубе, который пропагандировал идеи полного уничтожения еврейского населения и который напрямую ответственен за гибель не менее 50 тыс. евреев в 1942 году в Минском гетто".
Как сообщается, ведущая подкаста позиционировала себя как компетентного специалиста в области истории. Свои так называемые лекции, созданные в целях реабилитации нацизма, были доступны для свободного просмотра, в том числе и в Беларуси. Сейчас все эти материалы уже изучают следователи.