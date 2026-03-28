Правительство Литвы не слышит своих людей. Протесты жителей Капчяместиса против строительства полигона продолжаются. В декабре госсовет обороны Литвы принял решение о создании учебного центра.

Это вызвало возмущение в местном сообществе. Власти фактически выдавливают людей с родной земли. Маленький городок на краю Литвы превращается в военный лагерь с тысячами иностранных военных со своими порядками и правилами.

Что происходит на границе у западных соседей, разберемся в новом выпуске "По форме".

Капчяместис - древний населенный пункт Литвы с населением в 500 человек, расположен всего в десяти километрах от границы с Беларусью. В конце прошлого года Науседа и его свита приняли решение построить здесь полигон, где будут тренироваться литовские и натовские военные. У местных жителей никто не спрашивал мнение: хотят они или нет. Поставили перед фактом. Людям, конечно, идея не понравилась. Народ решил высказать свое мнение. На протест вышел весь город. К сожалению, никто их не услышал, точнее, не захотел услышать.

Литва оккупирована НАТО. Центральный полигон в Пабраде эксплуатируется американским контингентом. Объект в Руднинкае закреплен за немецкой бригадой бундесвера, которая передислоцируется в Литву. А куда размещать остальных союзников? Правильно - нужно создать еще один полигон. Отсюда и выбор - Капчяместис. Прекрасное месторасположение: тихо, шикарная природа и до границы с Беларусью всего 10 минут пешком, а с другой стороны - столько же до Сувалкского коридора.

Местные жители опасаются, что появление стратегического объекта парализует их хозяйственную деятельность и сделает жизнь в регионе невыносимой. Они обеспокоены, что это повлечет за собой вырубку лесов и принудительное переселение. Так и есть. Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что спорный вопрос урегулирован и владельцы недвижимости готовы продать свое имущество. Но это не так. Местные жители эти заявления опровергают. По их словам, высказывания министра создают ложное впечатление, будто решения уже приняты и жители с ними согласны, хотя реальная позиция городской общины прямо противоположна. Согласно плану, под полигон у Капчяместиса будет отведено свыше 14,5 тыс. гектар. На этой территории расположено около 90 частных домов и до 2 тысяч земельных участков. Власти намерены выкупить недвижимость и переселить людей. На мольбу местных жителей был дан жесткий ответ - полигону быть любой ценой. Срок строительства - до 2030 года.

За фасадом патриотизма скрывается вполне меркантильный интерес: правительство Литвы готово пожертвовать собственными гражданами и окружающей средой ради увеличения финансирования и ублажения натовских друзей. А еще продолжает исполняться всем известная композиция под названием "угроза с востока". Но люди в это давно не верят.

К слову, именно на этом полигоне будут проводиться крупные военные учения вплоть до бригадного уровня, в которых смогут принять участие около 4 тысяч солдат. Для организации учебных мероприятий предусмотрена инфраструктура, включающая стрелковые полигоны, тренировочные площадки и специализированные объекты для тренировки сапёров и инженеров.